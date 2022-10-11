  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: Kralı Selman'la temaslarda bulunmuştu

İmamoğlu İBB’nin cenaze aracıyla uyuşturucu kaçakçılığını inkar etti! İhale şartnamesi ortaya çıktı: Sorumluluk İBB’de

Memur ve emekliye yeni zam belli oldu! Kim ne kadar alacak? İşte detaylar

Dünyaya duyurdular! ABD ekonomisi o tarihte çökecek

Bu silah Ruslar'ı çaresiz bıraktı! Türkiye'nin yüzde yüz yerli üretimi T-155 Fırtına obüsleri

Devlet Bahçeli'den bomba çıkış! Ortalık çok fena karışacak

PKK destekçiliği CHP’den İP’e de geçti!

Yunanistan sonunu hazırlıyor! Skandal gelişme duyuruldu! "Hazırız"

İBB’li şoförden uyuşturucu ticareti itirafı: 10 bin lira maaş alıyorum, 100 bin lira için yaptık!

Kira geliri olanlar dikkat! 28 bin kişi yakalandı
Dünya İran duyurdu: Arkasında PKK var!
Dünya

İran duyurdu: Arkasında PKK var!

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, ülkedeki kargaşanın arkasında PKK uzantısı PJAK'ın olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 15:00:00 -
İran duyurdu: Arkasında PKK var!

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan sokak gösterilerinin, aralarında terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK'ın da bulunduğu Kürt ayrılıkçı örgütler tarafından organize edildiğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Vahidi, İran'ın Kürdistan eyaletinin merkez kenti Senendec'te kentin su arıtma tesisinde incelemeleri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Vahidi, "Bu isyan hareketi, sabıkası son derece kötü olan ayrılıkçı Komele, İKDP ve PJAK örgütlerince tertip edilmiştir. Bu örgütlerin cinayetler ve kanla dolu bir tarihi var. Bunlar bugün de isyan hareketiyle etkin bir rol oynamak çabasındalar." dedi.

İranlı Bakan, ordu ve güvenlik güçlerinin halka rahatsızlık veren rejim karşıtlarına kararlılıkla karşılık vereceğinin altını çizdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da geçen günlerde ülkede Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlayarak Irak'ın kuzeyinde bu örgütlerin mevzilerine saldırılar düzenlemişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23