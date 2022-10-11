İran duyurdu: Arkasında PKK var!

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan sokak gösterilerinin, aralarında terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK'ın da bulunduğu Kürt ayrılıkçı örgütler tarafından organize edildiğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Vahidi, İran'ın Kürdistan eyaletinin merkez kenti Senendec'te kentin su arıtma tesisinde incelemeleri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Vahidi, "Bu isyan hareketi, sabıkası son derece kötü olan ayrılıkçı Komele, İKDP ve PJAK örgütlerince tertip edilmiştir. Bu örgütlerin cinayetler ve kanla dolu bir tarihi var. Bunlar bugün de isyan hareketiyle etkin bir rol oynamak çabasındalar." dedi.

İranlı Bakan, ordu ve güvenlik güçlerinin halka rahatsızlık veren rejim karşıtlarına kararlılıkla karşılık vereceğinin altını çizdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da geçen günlerde ülkede Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlayarak Irak'ın kuzeyinde bu örgütlerin mevzilerine saldırılar düzenlemişti.