  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran dünyaya duyurdu: Hipersonik füze geliştirdik
Dünya

İran dünyaya duyurdu: Hipersonik füze geliştirdik

İran resmi haber ajansı IRNA, gelişmiş hava savunma sistemlerini aşabilecek kapasitede yeni bir "hipersonik balistik füze" geliştirdiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 13:08:00 -
İran dünyaya duyurdu: Hipersonik füze geliştirdik

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, başkent Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte, ülkesinin yeni bir balistik füze geliştirdiğini söyledi.

Söz konusu balistik füzenin hipersonik hıza sahip olduğunu ifade eden Hacızade, gelişmiş hava savunma sistemlerini aşabildiğini ve hem atmosferde hem de dışında manevra kabiliyetine sahip olduğunu iddia etti.

İranlı komutan konuyla ilgili daha fazla bilgi vermedi.

Ses hızından 5 kat daha süratli hareket eden hipersonik füzeler, bu özellikleri nedeniyle hava savunma sistemleri tarafından engellenemiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23