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Dünya İran dünyada en fazla kripto para üreten 7 ülkeden biri oldu
Dünya

İran dünyada en fazla kripto para üreten 7 ülkeden biri oldu

İran'ın indirimli elektrik tarifeleri nedeniyle Çin, Rusya, ABD, Kazakistan, Kanada ve İzlanda ile birlikte dünyada en fazla kripto para üreten 7 ülkeden biri olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 08:38:00 -
İran dünyada en fazla kripto para üreten 7 ülkeden biri oldu

İran Elektrik Üretim ve Dağıtım Şirketi bünyesindeki kripto para üretim merkezlerine elektrik temin biriminin başında yer alan Muhammed Hudadadi Behlül, ülkedeki kripto para üretimiyle ilgili açıklamada bulundu.

Behlül, ülkesinin indirimli elektrik tarifeleri nedeniyle Çin, Rusya, ABD, Kazakistan, Kanada ve İzlanda ile birlikte dünyada en fazla kripto para üreten 7 ülkeden biri olduğunu belirterek, bunun yüksek miktarda elektrik enerjisinin tüketimine neden olduğunu söyledi.

İran'da şu ana kadar 196 bin 233 izinsiz kripto para üretim cihazına el koyduklarını açıklayan Behlül, bu cihazların elektrik tüketiminin 570 megavattan fazla olduğunu ve bunun karşılanması için 800 megavat kapasiteli bir elektrik santralinin kurulması gerektiğini ifade etti.

Behlül, bir bitcoin üretimi için tüketilen elektriğin 35 bin hanenin tükettiği elektriğe denk geldiğini aktararak, halktan izinsiz kripto para üretilen merkezleri kendilerine bildirmelerini istedi.

İran'da yaşanan toplu elektrik kesintileri nedeniyle ülkede Bitcoin madenciliği faaliyetleri 26 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla askıya alınmıştı. Bitcoin madenciliğine getirilen yasak 22 Eylül'e kadar sürecek.

Ruhani, 8 Haziran'da yaptığı açıklamada, ülkede kripto para faaliyetlerinin yasallaştırılmasını ve bu alana yatırım yapan vatandaşların sermayesinin korunmasını sağlamak için gerekli adımların atılması çağrısında bulundu.

 

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