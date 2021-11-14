  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İran doğal gaz ihracatını kısıtlayacak
Ekonomi

İran doğal gaz ihracatını kısıtlayacak

İran Petrol Bakan Yardımcısı Mecid Çegini, ihraç edilen doğal gaz miktarını azaltacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 21:45:00 -
İran doğal gaz ihracatını kısıtlayacak

Çegini, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında ülkesindeki doğal gaz tüketimiyle ilgili bilgi verdi.

Doğal gaz tedarikinde 3. sırada yer alan İran'ın ABD, Rusya ve Çin'den sonra bu enerjiyi en fazla tüketen ülke olduğunu aktaran Çegini, şöyle devam etti:

"Ülkemizde tüketilen doğal gaz miktarı Avrupa'nın zengin 12 ülkesine denk. Bu oranlar enerji ve özellikle de doğal gaz tüketimiyle ilgili endişelerimizin neden arttığını ortaya koyuyor."

Çegini, İran'da toplam 25 milyon abonenin bulunduğunu ve günlük tüketilen doğal gaz miktarının geçen seneye göre 90 milyon metreküp artarak 480 milyon metreküpe çıktığına dikkati çekerek, bu nedenle santrallerde kısıtlamalara gittiklerini ve ihraç edilen doğal gaz miktarını da azaltacaklarını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Serdar Ortaç'tan pişmanlık itirafı: Allah belamı versin
Medya

Serdar Ortaç'tan pişmanlık itirafı: Allah belamı versin

Kumar bağımlılığı yüzünden servet kaybeden şarkıcı Serdar Ortaç, "Allah benim belamı versin" diyerek 11 milyon TL'ye yakın borcunun olduğunu..
Samuray kılıcıyla katledilmişti! Başak Cengiz'in annesinden anlamlı istek
Gündem

Samuray kılıcıyla katledilmişti! Başak Cengiz'in annesinden anlamlı istek

İstanbul'da kılıçlı saldırıda katledilen Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, kızının adının yaşatılmasını istedi.

Sabah namazı buluşmasına yoğun ilgi
Yerel

Sabah namazı buluşmasına yoğun ilgi

Eskişehir İl Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmasına gençler başta olmak üzere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay