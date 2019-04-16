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Seçim 2019 Sayfası

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Suriye Dışişleri Bakanı Muallim ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile bir araya gelerek, gerilimi azaltma bölgesi ilan edilen İdlib’deki son durumu görüştü.

16 Nisan 2019 Salı 17:35
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Suriye Dışişleri Bakanı Muallim ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile bir araya gelerek, gerilimi azaltma bölgesi ilan edilen İdlib’deki son durumu görüştü.


İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in Suriye temasları devam ediyor. Zarif, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüştükten sonra mevkidaşı Velid Muallim ile bir araya geldi. Bölgesel ve ikili gelişmelerin ele alındığı görüşmede Zarif, terör ile mücadelede Suriye ile birlikte hareket ettiklerini belirterek, “Suriye topraklarından tüm terör örgütleri temizlenmelidir” dedi.


Irak ve Suriye ile birlikte bölgede terör örgütlerine karşı kazanılan zaferden mutluluk duyduğunu kaydeden Bakan Zarif, İran ve Suriye ilişkilerinin ekonomi ve askeri sahalarda daha ileri bir noktaya taşınacağını belirtti.


İran Dışişleri Bakanının Suriye’deki temaslarının ardından Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 17:35
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