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Aktüel İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Rusya ve Türkiye ile Suriye'de adımlarımızı koordine ediyoruz"
Aktüel

İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Rusya ve Türkiye ile Suriye'de adımlarımızı koordine ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-24 09:14:54 -
İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Rusya ve Türkiye ile Suriye'de adımlarımızı koordine ediyoruz"

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriye meselesinin özel bir koordinasyon gerektirdiğini ve Rusya ve Türkiye ile buna uygun adım attıklarını söyledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden Zarif, burada İran medyasına açıklamalarda bulundu.

Rusya ile iyi iş birliğine sahip olduklarını ve bunu artırmanın yollarını arayacaklarını dile getiren Zarif, "Bölgemizde ciddi sorunlar var. Suriye meselesi özel bir koordinasyon gerektiriyor. Rusya ve Türkiye ile Astana müzakereleri çerçevesinde Suriye'de adımlarımızı koordine ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Zarif, görüşmelerde Afganistan'daki Taliban ile hükümet arasındaki barış müzakerelerini de ele alacaklarını söyledi.

Fransızların Rus makamlarla Lübnan konusunu da görüşmesini istedikleri yönündeki iddialara tepki gösteren Zarif, "Rusya ile Lübnan'ı konuşabiliriz fakat bunun önceliği yoktur. Fransız makamlarla Lübnan konusunda müzakere yaptığımı düşünmüyorum." dedi.



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