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Aktüel İran Dışişleri Bakanı Zarif, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Karabağ'ı görüştü
Aktüel

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Karabağ'ı görüştü

Yeniakit Publisher
2020-12-09 17:51:53 -
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Karabağ'ı görüştü

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Tahran'da bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Zarif ile Bayramov görüşmesinde, başta ikili ve uluslararası ilişkiler olmak üzere "Dağlık Karabağ, Hazar Denizi, serbest ticaret bölgeleri, sınır iş birliği, Hudaaferin Barajı'nın hizmete açılması, Reşt-Astara demir yolu hattı, Kuzey-Güney koridoru projesi ve ekonomik iş birliği" konuları ele alındı.

Zarif, ateşkes konusunda kaydedilen gelişme, barış anlaşması ve Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan toprakları nedeniyle memnuniyetini dile getirdi.

İranlı Bakan, ülkesinin Kafkasya'daki ilkesel politikasının iyi komşuluk ilişkileri ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi yönünde olduğunu belirtti.

Bayramov da görüşmede İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastını kınadı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı, İran'ın Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılmasına verdiği destek nedeniyle teşekkür ederken, İran'ın Karabağ krizinde dengeli bir siyaset izlediğini kaydetti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Tahran'a gelen Bayramov, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de görüşmüştü.

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