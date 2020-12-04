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Aktüel İran Dışişleri Bakanı Zarif, Almanya, İngiltere ve Fransa'yı "İsrail terörünü desteklemekle" suçladı
Aktüel

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Almanya, İngiltere ve Fransa'yı "İsrail terörünü desteklemekle" suçladı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 20:50:29 -
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Almanya, İngiltere ve Fransa'yı "İsrail terörünü desteklemekle" suçladı

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran ile nükleer anlaşmanın kapsamının genişletilmesini talep eden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a hitaben, "Önce bölgemizdeki zararlı davranışlarınızı ve İsrail terörünü körü körüne desteklemeyi sona erdirin." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından açıklama yapan Zarif, Almanya'nın İsrail'i Avrupa aşı programına dahil edeceğini ancak Filistin'i kapsam dışında bırakacağına dair TRT World'de yayımlanan haberi paylaştı.

"İran'ın ne yapması gerektiği hakkında konuşmadan önce bu aşağılık Kovid 'apartheid'ını durdurun." ifadelerini kullanan Zarif, E3 olarak adlandırılan Almanya, İngiltere ve Fransa'yı "İsrail terörünü körü körüne desteklemekle" suçladı.

Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 (nükleer anlaşmayı destekleyen karar) numaralı kararı kapsamındaki yükümlülüklerinizi yerine getirin ve nükleer anlaşmadaki ihlallerinizi ve bölgemizdeki zararlı davranışlarınızı sona erdirin."

Nükleer anlaşmanın tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya, İran'ın balistik füze programı ve bölgesel nüfuzunu da sınırlandıracak şekilde anlaşmayı yeniden müzakere etme talebini sıklıkla dile getiriyor. İran yönetimi ise füze programının müzakere konusu olamayacağını belirtiyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, ABD'de göreve gelecek Joe Biden yönetimi ile İran'ın nükleer anlaşma konusunda tekrar müzakere masasına dönmeleri gerektiğini ifade etmişti.

Maas, nükleer anlaşmanın kapsamının genişletilmesi gerektiğini belirterek, "İran'dan net beklentilerimiz var; nükleer silah olmayacak, aynı zamanda tüm bölgeyi tehdit eden balistik füze programı da olmayacak." demişti.


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