AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye devlet politikası

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İstiklal mücadelesinin, o kahramanların azim ve kararlılığı yüreğinde en güçlü şekilde taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bayramlarını kutluyoruz. Sayın genel başkanımız iç ve dış politikaya dair konuları MKYK ile paylaştılar. Sayın Cumhurbaşkanımız çok yoğun diplomasi yürütüyor. Mali ve İdari İşler Başkanımızın bir sunumu oldu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE GÜNDEMİ BÜTÜN BOYUTLARIYLA ELE ALINIYOR"

Partimizin önümüzdeki dönemdeki faaliyetlerinin planlanması açısından son derece önemli sunum. İnsan Hakları Başkanlığımızın sunumu oldu. Bütün bu konular değerlendiriliyor. Grup başkanımız, grup başkanvekillerimiz TBMM çalışmaları hakkında bilgi verecekler. Tabii ki Terörsüz Türkiye gündemi bütün boyutlarıyla ele alınıyor.

"SOYKIRIM ŞEBEKESİ SOYKIRIMI SÜRDÜRÜYOR"

Küresel Sumud filosunun insanlığın asaleti adına ortaya koyduğu asaleti bir kez daha selamlıyoruz. İsrail ve Netanyahu şebekesinin yaptığı saldırıyı tabii ki lanetliyoruz. Vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz. Gazze'de barbarlık aynen devam ediyor. İlaç ve gıda yardımı konusunda verilen sözler tutulmadığı için ikinci aşamaya geçmek zor oluyor.

Soykırımı başka metotlarla devam ettirmektedir bu şebeke. Dünyanın buna sesini yükseltmesi son derece önemlidir. İsrail'in İran'a yaptığı saldırısından ortaya çıkan tablo ve ateşkesin kalıcı barışa dönmesi gerektiği desteğimizi yeniliyoruz.

"AB ÜYESİ ÜLKELER İSRAİL'E SİLAH SATMAYA DEVAM ETTİ"

Önemli etkinliklerinden bir tanesi SAHA Fuarı'ydı. Teknolojik kapasitemizin görülmesi kadar bu konudaki ilkelerimizin görülmesi de bizim açımızdan önemliydi. İnsan hayatını koruyacak bir teknolojik gelişme, milli teknoloji hamlesinin özünü oluşturması bakımından çok önemliydi. AB'nin kurumu tarafından yayınlanan raporda AB üyelerinin İsrail'in Gazze'ye dönük barbar saldırısı devam ederken bile İsrail'e silah sattığını açıklaması, teknoloji ve teknolojiden elde edilen kâr ve çıkarla insani değerlerin birbirinden kopması açısından büyük bir trajediyi ortaya koymaktadır. Gazze'de soykırım devam ederken bazı AB üyesi ülkeler İsrail'e silah ve silah sistemleri satmaya devam etmişler.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ'NİN 10.YILI

O gece canlarını feda eden şehitlerimizi her zaman hürmet, rahmet ve duayla anarız. Bugün de andık. Cumhurbaşkanımız, genel başkanımız hem şehit hem de gazilerimizin eşsiz fedakârlıklarını bir kez daha hatırlattı. Bu sene 15 Temmuz'da bunu daha yoğun bir şekilde idrak edeceğiz. Hükümet ve parti kanadında bu idrak etmeyle ilgili olarak yoğun hazırlıklar yapılacak.

AB İLE İLİŞKİLER NE DURUMDA?

AB ile ilişkiler açısından gelişmelere dönük kapsamlı değerlendirmeler yaptık. AB'den zaman zaman son derece yanlış açıklamalar gelince tepkilerimizi gösteriyoruz. Makul açıklamaların güçlendirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. AB Türkiye ile ilişkisini geniş alanda hayata geçirirse yaşadığı sıkıntıyı ortadan kaldırır. Türkiye'nin AB'ye katılımı ideolojik sebeplerle engellememiş olmasaydı bugün küresel güç olurdu. Geniş bir yelpaze ve ajanda içerisinde AB-Türkiye işbirliğinin genişletilmesinin bir kez daha altını çiziyoruz."

Çelik’in açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularına geçildi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KONUSU

Terörsüz Türkiye Cumhur İttifakı'nın birleşik olarak ve bir bütün olarak destek verdiği, inşa ettiği bir süreçtir. Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devlet politikası olarak devam etmektedir. Burada çok büyük bir tecrübemiz var. Bunlarla ilgili doğru yorumlar olduğu gibi çok sayıda yanlış yorumlar da çıkıyor. Terörsüz Türkiye sürecinin hedeflerine ulaşması bakımından Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak hareket etmektedir. Bu süreçlerin kendi ritmi vardır. Özgün ritmi vardır. Cumhur İttifakı, AK Parti açısından süreci kesintisiz şekilde, güçlü irade ile sürdürüyoruz. Hedef terörün ve terör örgütünün gündemden çıkmasıdır. Siyasi boyutta Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu güçlü irade, sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, TBMM'nin bu sürece katılmasıyla birlikte kurulan komisyonla son derece kapsamlı, yüksek değerlendirmelerle süreç ele alındı.

Komisyon raporunda yüce Meclis'in ifade ettiği gibi esas amaç terör örgütünün silahlarını bırakması, silahların bırakılmasının teyit edilmesiyle birlikte fesih sürecinin tamamlanmasıdır. Bununla beraber yapılacak yasal düzenlemeler çerçevelenmiştir. Buna AK Parti, MHP Cumhur İttifakı olarak imzasını koymuştur, diğer partiler de imzalarını koymuşlardır. Hem hükümet kanadında hem AK Parti Genel Merkezinde Cumhurbaşkanımızın yetkilendirdiği arkadaşlarla çalışmalar sürüyor. Silah bırakma sürecinin tamamlanması çok önemli. Komisyonda belirtilen yasal boyutun devreye girmesi herkesin gündeminde. Bu sürecin başladığı andan itibaren sayın Cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına verdiği talimat çerçevesinde yüksek koordinasyonla süreç devam ettiriliyor.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI

Sayın Bahçeli'nin yaptığı konuşmalar, Türkiye'yi terörden kurtarmak bakımından son derece değerli açıklamalardı. Her bir cümleyi değerli bularak, üzerinde çalışarak süreci ilerlettik. Cumhur İttifakı burada bir ve bütün olarak hareket etmektedir. Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar terörü ve terör örgütünün gündemden çıkarmaya dönük olarak dünyada geliştirilmiş literatürü daha ileri boyutlara taşıyacak son derece kıymetli açıklamalar. Çeşitli aşamalarda yol haritasının güncellenmesi gerekiyor. Biz şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarda yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz. Burada tek niyet terörsüz Türkiye sürecini hedefine ulaştırmaktır. Bunun siyasi iftira ve sabotajlarla engellenmesine müsaade etmeyeceğiz. Siyasi sabotaj, haksızlıkları görüyoruz. Bunlara yeri geldiğinde cevaplarını veriyoruz.

MEB MÜFREDATI

Milli Eğitim Bakanımız yapılan değişikliklerle ilgili kapsamlı açıklama yaptı. Son derece doğrudur. Birilerinin coğrafi keşif dediği şeyler Latin Amerika halkları için işgal, sömürü getirmiştir. Kendi kültürlerinin yok edilmesi anlamına gelmiştir. Onların coğrafi keşif dediklerine karşı Latin Amerika halkları Simon Bolivar'a atıf yaparlar. Bu işgalcilerin kullandığı deyimdir coğrafi keşif. Biz kullanmak zorunda değiliz. Doğrusu sömürü dönemidir. Onun o şekilde adlandırılması son derece doğrudur. Haçlı seferleri konusuna bakıyoruz. Pek çok siyasi İsrail'in Gazze'ye saldırısından sonra Batı'da insan haklarından, demokrasiden, hukuktan bahseden birçok siyasetçi esasında İsrail'e verilen desteği Haçlı seferleri olduğundan söz etmeye başladı.

Bizim müfredatta Haçlı saldırıları olarak değiştirilmesi doğru bir yaklaşımdır. Bugün de aslında doğru bir yerden meselelere bakmak açısından son derece yol göstericidir. Haçlı seferleri ne için planlanmıştı? Coğrafyamıza, insanlarımıza dönük sonuçları ne oldu? Hedef neydi? Bu coğrafyamıza ve değerlerimize saldırıdır. Haçlı seferleri deyince zihnimizi yanlış kodlamış oluruz. Onun Haçlı saldırıları olarak düzeltilmesi kıymetli. Ege denizi konusundaki adlandırma da önemlidir. Yakınımızdaki coğrafi bölgeye Ortadoğu deniyor. Niye Ortadoğu, kime göre Ortadoğu. Bize göre yakın doğu, dünyanın merkezinde yer alan bir yer. Gündelik hayatta, sosyal hayatta, felsefi olarak ve siyasi olarak da böyledir. Meseleye nereden baktığınız önemlidir. Doğru bir değerler navigasyonu kullanmıyorsanız vardığınız sonuçlar da yanlış olur. Haçlı seferleri saldırı ve işgal girişimini planlar açısından seferdir. Bu bölge halkı için saldırıdır. Bu adlandırmayı işgalciler yapmış, ona maruz kalan mazlumlar, evlerine, barklarına saldıranlar açısından baktığımızda bir sömürü ve saldırıdır. Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptığı bu düzenleme son derece önemlidir."

ÖZGÜR ÖZEL’E TEPKİ

Sayın Özgür Özel'i yaptığı açıklama baştan aşağı yanlış. Gençlerin bir araya geldiği büyük organizasyonlar AK Parti'nin geleneğidir. Yıllardır yaptığı geleneği sürdürüyor. Orada onbinlerce genç arkadaşımız bir araya getirildi. Buraya gelen otobüslerin üzerinde partimizin logoları vardı. İl başkanlıklarımızın önünden bu otobüsler kalktı. Burada il başkanlıklarımızın önünden, partimizin logosunu taşıyan otobüslerle yapılan organizasyon. Sonuç olarak orada Cumhurbaşkanımızın geleceğini bütün genç arkadaşlarımız, kardeşlerimiz biliyor. Bence Türkiye'de bunu herkes duymuştur. Bundan haberi olmayan tek kişi sayın Özgür Özel olabilir. Bütün dünyanın duyduğu pekçok konuyu sadece sayın Özgür Özel olabiliyor. Geçmişte de böyle oldu. Gençlik şöleni bir kere daha Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla görkemli şekilde gerçekleştirildi. Bu tür yaklaşımlar haksız eleştiridir. İyi niyetle bağdaşması mümkün değildir. İyi niyetle yapılan eleştirilerin başımızın üstünde yeri vardır.

Sonuçta şunu unutmamak gerekir ki, AK Parti gençlik kolları dünyanın en büyük gençlik hareketlerinden biridir. Cumhurbaşkanımız siyasi hayatının her aşamasında gençlere verdiği önemin neticesidir. Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlar doğrultusunda bu politikalar gerçekleştirilmiştir. Gençlik şölenimize katılan gençlerimizin ve kardeşlerimizin de bayramını kutluyoruz. Sayın Özel'in AK Parti'inin toplantılarına ve gençlik şölenine ilgisi takdire şayandır. Yanlış sonuçlar çıkarması herkes için doğru sonuçlar doğurur.

AB'NİN SOSYAL MEDYA AÇIKLAMALARI

Türkiye'nin attığı adımların ne kadar kıymetli olduğu bir kere daha görülüyor. TikTok'un bağımlılık yapan özelliğinden bahsediliyor. Belli yapay zeka programlarının çocuklara dönük istismarları engellemekte yetersiz kaldığı, daha yoğun bakmaya dayalı programların belli yaşın altında gençleri, çocukları olumsuz etkilediği ifade ediliyor. Siz bunları önleyin şeklindeki talimatlar doğrultusunda o kurumların yeterince tedbir almadığı AB Komisyonunun harekete geçeceği ifade ediliyor. AB ülkelerinde bu konuya yoğun bir şekilde değinilmektedir. Bu çerçeveden baktığımızda bugün de haber vardı. Papa'nın da yapay zeka ile ilgili belge yayınlayacağına dair. Burada esas mesele insan hayatını kolaylaştıran uygulamaların çocuklara dönük, hayatın belli alanlarına dönük istismar veren politikaların önüne geçilmesidir. Tedbir açıklamalarının son derece doğru olduğunu ifade ediyoruz."