İspanyol akademisyenden ABD’ye tepki! “ABD ateşi körükler, diğerleri faturayı öder!”
Siyonizmin bayraktarı ve hizmetkârı olarak siyonist İsrail’in başlattığı savaşlarda tedarikçiliğini ve tetikçiliğini yapan ABD’ye tüm dünyada tepkiler artıyor.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, sanki savaşı kendileri çıkarmamış gibi Hürmüz Boğazı krizine ilişkin Avrupa ülkelerine yönelik: “Avrupa, Hürmüz Boğazı’na bizden daha fazla ihtiyaç duyar. Bir gemiye binsinler. Bu onların savaşı, bizimki değil” şeklindeki eleştirisine İspanyol akademisyen Julen Bollain’den kapak gibi tepki geldi.
“ABD ATEŞİ KÖRÜKLER, DİĞERLERİ FATURAYI ÖDER”
ABD Savunma Bakanı Hegseth’in sözlerini sosyal medya hesabından paylaşan Julen Bollain, “ABD, İran’a karşı bir savaş başlatıyor. İran, Hürmüz Boğazı’nı kapatıyor. Peki sorun kimin? Avrupa’nın. ABD ateşi körükler, diğerleri faturayı öder” diye yazarak ABD yüzsüzlüğünü ortaya koydu.