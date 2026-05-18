Erdoğan’dan Yunan’ı ürküten açıklama! ‘Yaptığımız füzeler Yunanistan’ı vuracak’

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi kapsamında Ege ve Doğu Akdeniz'deki dengeleri kökten değiştiren yerli füze projelerine dair batı fonlu medyada ve Atina’da koparılan yaygaraya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tokat gibi bir cevap geldi.

Savunma sanayisinde dışa bağımlılığı bitiren ve namı kıtaları aşan milli füzelerin seri üretimine geçildiğini müjdeleyen Erdoğan, Türkiye'nin egemenlik haklarını tehdit eden ve sinsi ittifaklarla Ankara'yı kuşatmaya çalışan Atina yönetimine karşı sarsılmaz bir kararlılık mesajı verdi. Kendi füzelerini üreten bir Türkiye'nin küresel prangaları tek tek parçaladığını belirten Erdoğan, Türk mühendislerinin destan yazdığı Tayfun füzesinin adının bile düşman safında nasıl bir ecel terine sebep olduğunu açık açık ortaya koydu.

