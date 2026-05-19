Endonezya’dan dev hava hamlesi: Yeni Rafale’ler envantere girdi

Endonezya Hava Kuvvetleri, Fransız savunma devi Dassault Aviation tarafından üretilen 3 adet Rafale savaş uçağını daha envanterine kattı. Yeni uçaklar için resmi kabul töreni, Cakarta’nın doğusundaki Halim Perdanakusuma Hava Üssü’nde gerçekleştirildi.

Törende yalnızca Rafale savaş uçakları değil, aynı zamanda gelişmiş mühimmat ve stratejik hava platformları da sergilendi. MBDA üretimi Meteor görüş ötesi hava-hava füzeleri, Safran üretimi AASM Hammer akıllı mühimmatları, 6 adet Falcon 8X uçağı, 2 adet Airbus A400M Atlas nakliye uçağı ve Thales Ground Master GM400 radar sistemi dikkat çeken sistemler arasında yer aldı.

Güney Çin Denizi gerilimi gölgesinde kritik hamle

Hint-Pasifik bölgesinde askeri dengelerin hızla değiştiği bir dönemde gelen teslimat, Endonezya’nın savunma stratejisinde yeni bir aşamaya geçildiği yorumlarına neden oldu. Emekli Ordu Generali ve Devlet Başkanı Prabowo Subianto, ülkenin savunma modernizasyonunu yalnızca askeri güç değil; egemenlik, caydırıcılık ve bölgesel istikrarın temel unsuru olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Tanıtım etkinliğinde geleneksel Endonezya “siram air kembang” ritüeli ve filo armalarının teslimi de gerçekleştirildi. Uzmanlara göre bu tablo, Endonezya’nın yalnızca yeni savaş uçakları satın almadığını; aynı zamanda hava muharebesi, stratejik ulaştırma ve uzun menzilli gözetleme kapasitesini birlikte büyüttüğünü gösteriyor.

Rafale anlaşması 8 milyar doları aştı

Cakarta yönetimi, 2022 yılında yaklaşık 8,1 milyar dolar değerindeki anlaşma kapsamında toplam 42 adet Rafale savaş uçağı satın alma kararı almıştı. İlk 3 uçak Ocak 2026’da teslim edilirken, Mayıs ayında gelen yeni 3 uçakla birlikte teslimatlar hız kazandı.

Bu anlaşma sayesinde Endonezya, Fransa’nın bölgedeki en büyük savunma müşterilerinden biri haline geldi. Ancak Endonezya Savunma Bakanlığı, daha fazla Rafale alımına ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü açıkladı.

Türkiye ile KAAN anlaşması dikkat çekmişti

Endonezya’nın savunma yatırımları yalnızca Fransa ile sınırlı değil. Ülke, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin milli savaş uçağı projesi KAAN kapsamında 48 adetlik satış anlaşmasına da imza atmıştı.

2026 yılı için yaklaşık 19 milyar dolarlık savunma bütçesi ayıran Endonezya, yaşlanan hava filosunu yenilemek ve bölgedeki caydırıcılığını artırmak amacıyla kapsamlı modernizasyon programını sürdürüyor.