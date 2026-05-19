Almanya başıboş köpek sorununu böyle çözmüş! Yıllık vergi ve sigortası var! Sokağa salanlara 25 bin Euro ceza

Türkiye’de her yıl yüzlerce cana mal olarak ulusal güvenlik soruna haline gelen başıboş köpek sorunu alınan onca önleme rağmen devam ederken sokaklarında sahipsiz hayvan bulunmayan Almanya'da uygulanan model gündeme geldi.

Almanya’da sokak hayvanlarına yönelik uygulanan katı yasal düzenlemeler ve merkezi kayıt sistemleri sayesinde sokaklarda başıboş köpek bulunmuyor. Ülkedeki tüm köpeklerin mikroçip taşımaları, kimliklendirilerek ulusal veri tabanlarına kaydedilmeleri ve bir evcil hayvan pasaportuna sahip olmaları yasal bir zorunluluk.

KÖPEK SAHİPLERİNDEN VERGİ ALINIYOR

Yerel yönetimler tarafından yürütülen "Hundesteuer" adlı yıllık köpek vergisi uygulaması kapsamında sahipler, yaşadıkları eyalete ve şehre bağlı olarak normal ırklar için genellikle 50 ila 200 euro arasında bir meblağ ödüyor. Toplum güvenliğini tehdit edebilecek tehlikeli veya listedeki bazı özel ırklar için ise bu lüks tüketim vergisi yıllık 600 ila 800 euro seviyelerine, hatta bazı bölgelerde daha da yukarısına kadar tırmanabiliyor.

Ayrıca Almanya’da köpek sahipleri, hayvanlarının neden olabileceği maddi ve fiziksel zararlara karşı zorunlu sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlü tutuluyor, köpeğini sokağa salanlara ise 25 bin euroya kadar para cezası veriliyor.

HAPİS CEZASI DA VAR

Almanya’da evcil hayvan sahiplerine yönelik denetim ve yaptırımlar her geçen yıl daha da sıkı hale geliyor. Özellikle köpek sahiplerine yönelik kurallar; hayvan refahı, toplum düzeni ve kamu güvenliği gerekçesiyle genişletilirken, kurallara uymayanlara ağır para cezaları ve hapis cezaları uygulanıyor. Köln kentinde yaşayan Yasemin Göç, köpek sahiplerinin yalnızca bireysel değil, ciddi yasal sorumluluklar da taşıdığına dikkat çekti. Göç, "Bireysel sorumluluklar haricinde kanuni sorumlulukları da var. Öncelikle bir sorumluluk sigortası mecburiyeti var. Herkes, köpekler için sokakta şahsa veya eşyaya verilecek olan zarardan dolayı sorumluluk sigortası yapmakla yükümlü. Almanya'da sağlık sigortası bireyin kendi inisiyatifine kalmış bir şey. Yani isterseniz köpeğinize bir sağlık sigortası yaparsınız. Bu tabii ki bilinçli hayvanseverler için. Yarın bir gün hastalandıklarında her imkanı sağlayabilmek amacıyla aslında önemli bir sağlık sigortası sorumlulukları var" dedi.

SERBEST ŞEKİLDE DOLAŞTIRAMAZSINIZ

Toplumsal kurallara da dikkat çeken Göç, "Sokakları temiz tutmak veya ses kirliliği oluşturmamak amacıyla başka insanlara fazla yaklaşmaması kanunları var. Belirli bir boyuta kadar olan köpeklerle ilgili belgeye ihtiyacınız yok. Ama köpeğin belirli ırklara girdiklerinde belgeleri var. Mecburiyeti olan, onları tutabilmek için evde aynı zamanda belirli bir kilo veya boya geldiklerinde sizin gidip bir takım sınavlara, eğitimlere katılarak o sorumlulukları da karşılamanız gerekiyor. Serbest köpek dolaştıramazsınız burada. Onun için özel belirlenmiş olan bölgeler var. İşte burada tasmalı olması gerekiyor. Bir köpeğin sorumluluğunun ne olduğunu insanın ilk önce kendisinin bilmesi gerekiyor. Yani ben istediğim gibi tatile gidemem, istediğim gibi her gün hareket edemem. Onun belirli saatlerde dışarı çıkması gerekiyor, 4 saatten fazla yalnız kalmaması gerekiyor. Maalesef Türkiye’de henüz tam olarak bu düzeye gelinmiş değil" ifadelerini kullandı.

25 BİN EURO CEZA

Almanya’nın Brühl kentinde yaşayan Zafer Akdemir ise köpeğe ve topluma karşı sorumlulukların yerine getirilmemesi durumunda köpek sahibinin ağır cezalara tabi tutulduğunu dile getirdi. Akdemir, "Almanya'da genelde sahipsiz köpeği pek bulamazsınız. Artık siz kendiniz köpeğinizden bıkıp sokağa salma kararında bulunduğunuz takdirde şikayet edilip 25 bin euroya kadar bir cezaya çarptırılabiliyorsunuz. Velev ki sokakta sahipsiz köpeğe rastlanıldı, o zaman bu hayvanlar devlet tarafından toplanıp hayvan barınaklarına yerleştiriliyorlar. Hatta çoğu zaman ilgili insanlar köpek sahibi olmak istediği zaman gidip hayvan barınaklarından köpekleri temin edebiliyorlar. Toplumda hayvanla beraber yanlış bir harekette bulunduğunuz halde bile şikayet edilebiliyorsunuz. Köpek sahibi olmanın bayağı yüklü sorumlulukları var. Bu ilk etapta vergiden başlıyor. Haricinde düzenli veteriner kontrolleri yaptırmanız gerekiyor. Toplumda hayvanı belirli kurallara göre sokağa sürmeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

DIŞKISINI TEMİZLEMEYENE 50 EURO

Almanya’da yaşayan Meryem Kaya da son yıllarda denetimlerin ve cezaların arttığını söyledi. Kaya, Almanya'da kontrollerin ve cezaların arttığını belirterek, köpeğin dışkısını temizlemeyen sahiplere yaklaşık 50 euro para cezası verildiğini bildirdi. Komşuların da hayvan hakları konusunda oldukça hassas olduğunu ifade eden Kaya, "Komşularınız görüyor, köpeğinize iyi davranmıyorsunuz, hemen şikayet ediyorlar. Polis olsun, Ordnungsamt (Zabıta) olsun. Hemen geliyorlar. Bizim evin birkaç ev aşağısında köpeğiyle ilgilenmeyen birin ceza kestiler. Mesela zincire bağlamak yasaktır burada. Veya çok havlıyorsa polisler geliyor. Kontrol ediyorlar” dedi.