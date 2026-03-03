İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD üsleri meşru hedefimizdir

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, devlet televizyonunda gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. İran lideri Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetmesine ilişkin üzüntüsünü dile getiren Arakçi, şu ifadeleri kullandı:

"Başsağlığı dileklerimi ifade edecek kelime bulamıyorum. Belki de bu trajedi için kendimize başsağlığı dilemeliyiz çünkü büyük ve bilge bir lideri kaybettik ancak onun için bu, mutluluğun zirvesiydi. Bir ömür boyu süren mücadele ve çaba, şehitlikle sonuçlandı. Bu eylemin planlayıcılarının kendilerini bekleyen sonuçları henüz tam olarak anlamadıkları anlaşılıyor."

"SAVAŞIMIZ BÖLGE ÜLKELERİYLE DEĞİL"

Arakçi, bölgedeki Amerikan varlığının çatışmayı genişlettiğini belirterek bölge ülkelerine şu mesajı verdi:

"Bölgedeki ülkeleri, ABD savaşa girerse, bu çatışmanın yalnızca İran ve ABD arasında kalmayacağına dair defalarca uyardık. Bunu savaşı bölgeselleştirmek istediğimiz için değil, ABD'nin askeri üsleri ve tesislerinin bölgeye yayılmış olması nedeniyle yapıyoruz. ABD ana karasına erişimimiz yok ancak bölgedeki askeri üslerine erişimimiz var ve bizim görüşümüze göre, bu üsler meşru hedefler çünkü hem İran'a saldırmak için kullanılan araçlar hem de bizi işgal eden ülkeye aitler. Bazı üslerin İran'a karşı kullanılmadığı iddia edilse bile, bu üslerin her gün şehirlerimizi, hastanelerimizi ve okullarımızı hedef alan bir ülkeye ait olması, bunların niteliğini değiştirmez. Bir okulda 160'tan fazla masum kız öğrenci hedef alındığında, İran'ın bu saldırı amaçlı askeri altyapıya tepki vermemesi beklenemez."

"MÜZAKERE MASASINA İHANET EDEN WASHINGTON'DUR"

Diplomasi çabalarının saldırılarla sabote edildiğini vurgulayan Arakçi, süreci şu sözlerle özetledi:

"Amerikan aldatma olasılığını bilerek diyaloğa girdik ve amacımız dünya kamuoyuna İran'ın mantıklı ve müzakereci bir devlet olduğunu ve müzakere masasına ihanet edenin Washington olduğunu açıkça göstermekti. Bugün herkesçe açıkça görülüyor ki karşı tarafın niyeti başından beri saldırganlıktı. Bizim savaşımız bölge ülkeleriyle değil, bu ülkelerin askeri üslerinde konuşlanmış Amerikan güçleriyle. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Amerikan askerlerinin hedef alındığı bir otele saldırıya ilişkin ise; Amerikan askerlerinin otellere sığınmış olması hedef alınmamaları için bir sebep teşkil etmez."

"KUVEYT HÜKÜMETİ AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDADIR"

Bölge ülkelerinin topraklarını kullandırmama sözüne rağmen saldırıların bu üslerden geldiğini iddia eden Arakçi, Kuveyt örneğini verdi:

"Kuveytliler üslerinin İran'a karşı kullanılmayacağını söylemişti peki bugün hedef alınan bu 3 savaş uçağı Kuveyt topraklarında ne arıyordu? Üç Amerikan savaş uçağının Kuveyt savunma güçleri tarafından düşürüldüğü iddiası doğru olsa bile, Kuveyt hükümeti Amerikan savaş uçaklarının orada ne yaptığını açıklamak zorundadır." Arakçi ayrıca Rusya ve Çin'in desteğine değinerek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Şanghay İşbirliği Örgütü nezdinde girişimlerin sürdüğünü belirtti.