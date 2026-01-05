İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: Trump, orman kanunundan bahsediyor! Trump'a yönelik yeni mesajı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkesine yönelik söylemleriyle ilgili olarak, “Trump barıştan güç diliyle bahsettiğinde, aslında orman kanunundan bahsediyor. Trump gücü daha fazla olanın her istediğini yapabileceğini dile getirmektedir.” dedi. İşte öne çıkan detaylar...

Erakçi, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD’nin mevcut yaklaşımının 2. Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası toplumun elde ettiği kazanımları ortadan kaldırdığını ifade eden Erakçi, “Trump barıştan güç diliyle bahsettiğinde, aslında orman kanunundan bahsetmektedir. Trump gücü daha fazla olanın her istediğini yapabileceğini dile getirmektedir. Ancak herkes barışın diplomasi yoluyla sağlanması için çaba göstermekteydi.” diye konuştu.

Erakçi, ülkesinin Venezuela'daki büyükelçiliğinin faaliyetleri hakkında da konuştu.

Büyükelçiliği faaliyetlerini sürdürdüğünü ve büyükelçinin görevinin başında olduğunu paylaşan Erakçi, “Venezuela’daki durum yakından izlenmektedir. Vatandaşlarımızın durumu gayet iyi olup tarafımıza herhangi bir sorun yansıtılmamıştır.” dedi.

⁠Trump’ın İran’a yönelik söylemleri

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin sosyal medya hesabından 2 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, "Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır." demişti.

Trump benzer bir açıklamayı 4 Ocak'ta tekrar etmiş ve "Eğer protestocuları öldürürlerse, İran, ABD tarafından sert bir darbe yiyecektir. Biz İran'daki gelişmeleri izliyor ve yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.