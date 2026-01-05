  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Gündeme bomba gibi düştü! Şara’ya suikast! İçişleri Bakanlığı yalanladı

Putin ve Şi'yi cesaretlendirebileceğini diyen İngiliz vekilden Maduro üzerinden yeni tuzak iddiası!

Özgür Özel kendi ayağına çelme takıyor! Esad örneğinden Maduro ergenliğine

İsviçre'den Maduro'ya varlık dondurma! Derhal dondurulmasına karar verdi

Beştepe’de hangi kararlar alınacak? Yeni yılın ilk kabinesi toplandı

Acil durum planı var... The Times: Hamaney, protestolar kontrolden çıkarsa Moskova’ya kaçacak

CHP’lilerin çalışmaktan berbere gidecek zamanı yokmuş! Bayrampaşa belediyesinde eski yönetime ait VIP kuaför

Maduro üzerinden Türkiye’ye kurulan büyük tuzak! CİA’nın ‘İstanbul’ planı deşifre oldu

Allah'ın bir mucizesi! İnanılmaz kurtuluş kamerada

Meclis’te soru önergesi verildi! Beylikdüzü Belediyesi’nde para kuleleri şüphesi
Dünya İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: Trump, orman kanunundan bahsediyor! Trump'a yönelik yeni mesajı
Dünya

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: Trump, orman kanunundan bahsediyor! Trump'a yönelik yeni mesajı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: Trump, orman kanunundan bahsediyor! Trump'a yönelik yeni mesajı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, “Trump barıştan güç diliyle bahsettiğinde, aslında orman kanunundan bahsediyor. Trump gücü daha fazla olanın her istediğini yapabileceğini dile getirmektedir.” dedi. ⁠

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkesine yönelik söylemleriyle ilgili olarak, “Trump barıştan güç diliyle bahsettiğinde, aslında orman kanunundan bahsediyor. Trump gücü daha fazla olanın her istediğini yapabileceğini dile getirmektedir.” dedi. İşte öne çıkan detaylar...

Erakçi, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD’nin mevcut yaklaşımının 2. Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası toplumun elde ettiği kazanımları ortadan kaldırdığını ifade eden Erakçi, “Trump barıştan güç diliyle bahsettiğinde, aslında orman kanunundan bahsetmektedir. Trump gücü daha fazla olanın her istediğini yapabileceğini dile getirmektedir. Ancak herkes barışın diplomasi yoluyla sağlanması için çaba göstermekteydi.” diye konuştu.

Erakçi, ülkesinin Venezuela'daki büyükelçiliğinin faaliyetleri hakkında da konuştu.

Büyükelçiliği faaliyetlerini sürdürdüğünü ve büyükelçinin görevinin başında olduğunu paylaşan Erakçi, “Venezuela’daki durum yakından izlenmektedir. Vatandaşlarımızın durumu gayet iyi olup tarafımıza herhangi bir sorun yansıtılmamıştır.” dedi.

⁠Trump’ın İran’a yönelik söylemleri 

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin sosyal medya hesabından 2 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, "Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır." demişti.

Trump benzer bir açıklamayı 4 Ocak'ta tekrar etmiş ve "Eğer protestocuları öldürürlerse, İran, ABD tarafından sert bir darbe yiyecektir. Biz İran'daki gelişmeleri izliyor ve yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Putin ve Şi'yi cesaretlendirebileceğini diyen İngiliz vekilden Maduro üzerinden yeni tuzak iddiası!
Putin ve Şi'yi cesaretlendirebileceğini diyen İngiliz vekilden Maduro üzerinden yeni tuzak iddiası!

Dünya

Putin ve Şi'yi cesaretlendirebileceğini diyen İngiliz vekilden Maduro üzerinden yeni tuzak iddiası!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Böyle rezillik görülmedi! ABD’den ortaçağ barbarlığı! Maduro’yu New York sokaklarında sergilediler
Gündem

Böyle rezillik görülmedi! ABD’den ortaçağ barbarlığı! Maduro’yu New York sokaklarında sergilediler

Dünya siyasi tarihi, demokrasi maskesi takan Amerika Birleşik Devletleri’nin eliyle kara bir lekeye daha tanıklık etti. Seçimle iktidara gel..
TEM'de Kandıra geçişlerine "SGS" ayarı!
Yerel

TEM'de Kandıra geçişlerine "SGS" ayarı!

Karayolları Genel Müdürlüğü, 2026 yılının ilk ulaşım bültenini yayımlayarak sürücüleri TEM Otoyolu üzerindeki kritik bir çalışma hakkında uy..
Knesset kürsüsünden Netanyahu’ya tokat gibi sözler! İsrail Milletvekili Naama Lazimi "Sen bu ülkenin gördüğü en büyük felaketsin" diye haykırdı
Gündem

Knesset kürsüsünden Netanyahu’ya tokat gibi sözler! İsrail Milletvekili Naama Lazimi “Sen bu ülkenin gördüğü en büyük felaketsin” diye haykırdı

İsrail meclisinde (Knesset) kurulan kürsü, bu kez bebek katili Netanyahu’nun alçaklıklarının yüzüne haykırıldığı bir meydan yerine dönüştü. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23