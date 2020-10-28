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Aktüel İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi, Dağlık Karabağ'ı görüşmek üzere Bakü'de
Aktüel

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi, Dağlık Karabağ'ı görüşmek üzere Bakü'de

Yeniakit Publisher
2020-10-28 15:23:53 -
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi, Dağlık Karabağ'ı görüşmek üzere Bakü'de

BAKÜ (AA) - İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri görüşmek üzere geldiği Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov, İranlı diplomata bölgede yaşanan gelişmeleri anlattı.

Bayramov, Azerbaycan ordusunun kendisini savunma hakkı kapsamında ve sivilleri korumak amacıyla karşı saldırı faaliyetlerini icra ettiğini kaydetti.

Ermenistan'ın uluslararası insani hukuku alenen ihlal ederek çatışma bölgesinden uzak şehirlere füzelerle saldırdığını bildiren Bayramov, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivillerin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Bayramov, Azerbaycan'ın başlıca amacının yabancı silahlı güçlerin Azerbaycan topraklarından çekilmesi ve Azerbaycan'ın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması olduğunu vurguladı.

Arakçi, Dağlık Karabağ sorununun uluslararası hukuk kuralları temelinde ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde barışçıl çözümüne ilişkin İran'ın resmi tutumunu yineledi.

Abbas Arakçi, Ermanistan'ın saldırılarında yaşamını yitiren Azerbaycanlı siviller için taziye dileklerini de iletti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Dağlık Karabağ sorununun çözümüyle ilgili bir öneri hazırladıkları, bu önerinin Arakçi aracılığıyla Bakü ve Erivan'a iletileceğini duyurmuştu.

Zarif, Arakçi'nin Azerbaycan ve Ermenistan'ın yanı sıra Rusya ve Türkiye'yi de ziyaret edeceğini belirtmişti.


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