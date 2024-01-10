İran Dini Lideri Hamaney'den İbranice sosyal medya mesajı!
İran Dini Lideri Ali Hamaney, sosyal medya hesabından yaptığı İbranice paylaşımla siyonist İsrail'e tepki gösterdi.
Hamaney paylaşımında, “Siyonist varlığın suçları unutulmayacak” dedi.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, İran Dini Lideri Ali Hamaney, sosyal medya hesabı üzerinden İbranice paylaşım yaptı.
Hamaney, “Siyonist varlığın suçları unutulmayacak. Bu varlık yeryüzünden silindikten sonra bile bu suçlar, binlerce çocuk ve kadının katledilmesi kitaplara geçecek” dedi.
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