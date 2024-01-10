  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Petrol zengini Suudi Arabistan ülkesi açıkladı: 2,5 trilyon dolarlık işlenmemiş madenimiz var

Türkiye'nin Karadeniz bölgesindeki o ilimiz ile dünyanın 5'inci en yüksek barajı olacak! Tarihi Barajı’nda sona gelindi

İçinde 2.5 milyar TL olan cüzdanla kaçtı!

İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan 'Marmaray' sözü! Ücretsiz olacak

Toplu taşıma ağı ve araç filosu güçlendirildi: Terör örgütü PKK’nın para musluğu kesildi, halka hizmet geldi

Dünyaya duyurdular! ABD gemisini hedef aldık

Türkiye'nin başına resmen talih kuşu kondu! Keşfedilen Karadeniz gazından üretilecek

Altın ve petrol kadar değerli! O ilimizde 3 milyon tonluk tarihi keşif... Bıkmadan, usanmadan arayıp büyük rezerve ulaştılar

Gazze'de son 24 saatte 147 şehit! Yaralı sayısı 60 bine yaklaştı

Epstein belgelerinde çıktı! ABD'liler 99 depreminde Türk çocuklarını kaçırdılar!
Dünya İran Dini Lideri Hamaney'den İbranice sosyal medya mesajı!
Dünya

İran Dini Lideri Hamaney'den İbranice sosyal medya mesajı!

Yeniakit Publisher
2024-01-10 21:42:00 - 2024-01-10 21:56:47
İran Dini Lideri Hamaney'den İbranice sosyal medya mesajı!

İran Dini Lideri Ali Hamaney, sosyal medya hesabından yaptığı İbranice paylaşımla siyonist İsrail'e tepki gösterdi.

Hamaney paylaşımında, “Siyonist varlığın suçları unutulmayacak” dedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, İran Dini Lideri Ali Hamaney, sosyal medya hesabı üzerinden İbranice paylaşım yaptı.

Hamaney, “Siyonist varlığın suçları unutulmayacak. Bu varlık yeryüzünden silindikten sonra bile bu suçlar, binlerce çocuk ve kadının katledilmesi kitaplara geçecek” dedi.

Hamaney'e bağlı Keyhan Gazetesi: 'İran Filistin için İsrail ile savaşa girmeyecek'
Hamaney'e bağlı Keyhan Gazetesi: 'İran Filistin için İsrail ile savaşa girmeyecek'

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hamaney'e bağlı Keyhan Gazetesi: 'İran Filistin için İsrail ile savaşa girmeyecek'

Savaşa girmeyeceğini açıklayan Hamaney'den Müslüman ülkelere İsrail çağrısı
Savaşa girmeyeceğini açıklayan Hamaney'den Müslüman ülkelere İsrail çağrısı

Dünya

Savaşa girmeyeceğini açıklayan Hamaney'den Müslüman ülkelere İsrail çağrısı

İran ve Hamas arasında kritik temas! Hamaney'den cesaretlendiren açıklama
İran ve Hamas arasında kritik temas! Hamaney'den cesaretlendiren açıklama

Dünya

İran ve Hamas arasında kritik temas! Hamaney'den cesaretlendiren açıklama

İpin ucunu iyice kaçırdı: Hamaney'den 'peygamberlik' iddiası!
İpin ucunu iyice kaçırdı: Hamaney'den 'peygamberlik' iddiası!

Dünya

İpin ucunu iyice kaçırdı: Hamaney'den 'peygamberlik' iddiası!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23