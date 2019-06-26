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İran Dini Lideri Hamaney: “ABD’nin dayattığı müzakere büyük bir yalan”

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD’nin dayattığı müzakerenin sadece bir yalan olduğunu belirterek, “Müzakere yoluyla bu silah ve gücü elimizden almak istiyorlar.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:43
İran Dini Lideri Hamaney: “ABD’nin dayattığı müzakere büyük bir yalan”

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD’nin dayattığı müzakerenin sadece bir yalan olduğunu belirterek, “Müzakere yoluyla bu silah ve gücü elimizden almak istiyorlar. Ancak bu şekilde İran milletinin başına istedikleri belaları getirebilirler” dedi.


İran’da Yargı Başkanları ve çalışanları ile bir araya gelen İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, adalet merkezli bir yargının önemine işaret ederek yargı çalışanlarına önemli tavsiyelerde bulundu. ABD ile İran arasındaki askeri gerilime ilişkin değerlendirmede bulunan Dini Lider Ayetullah Hamaney, yabancı basın organlarında İran’ın yaptırım ve tehditler ile diz çökmeyeceğine ilişkin yapılan yorumlara işaret ederek, “Elbette bu yorumlar bugüne özel değil. İran İslam Cumhuriyetinin 40 yıldır göstermiş olduğu direniş ve izzetin bir sonucudur” dedi.


İran halkının Kudüs günü ve Devrim kutlamalarındaki yoğun katılımına değinen İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, yıl sonunda yapılacak olan Meclis seçimlerinin önemine vurgu yaparak, “İran milletinin bu seçimlere de yoğun katılım göstereceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.


ABD’nin İran’a yönelik ağır baskıları ve yaptırımları karşısında İran milletinin geri adım atmadığını belirten Hamaney, yaptırımların İran milletine yönelik açık bir zulüm olduğunu vurgulayarak, “Milletimiz mazlumdur ancak bir o kadar da muktedir durumdadır” dedi.


ABD’nin dayattığı müzakerenin sadece bir yalan ve kandırmaca olduğunu belirten Hamaney, “İran karşısında istediği hedefe ulaşamayan ABD, bu kez müzakereyle yaklaşmakta. İran’ın bu şekilde gelişeceğinden konuşuyor. Kesinlikle İran İslam Cumhuriyeti gelişecektir ancak siz olmadan ve bize yaklaşmadan bu gelişme olacaktır” ifadelerini kullandı.


ABD’nin İran’ın silah ve gücünden korktuğunu belirten Hamaney, müzakere yoluyla İran’ın elinden güç ve silahının alınmak istediğini vurgulayarak, "Elimizden silahımızı alarak İran milletinin başına istedikleri her belayı getirmek istiyorlar. Eğer onların sözünü kabul edersen yanmış olursun ve kabul etmediğin takdirde ise siyasi ve askeri baskılarına devam ediyorlar” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:43
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