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Dünya İran Devrim Muhafızları’ndan tehdit: İntikamımızı bekleyin
Dünya

İran Devrim Muhafızları’ndan tehdit: İntikamımızı bekleyin

İran Devrim Muhafızları, Bahreyn'in terör devleti İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararını kınadı ve, Kudüs mücahitlerinin alacağı intikamı beklemeleri gerektiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 19:06:00 -
İran Devrim Muhafızları’ndan tehdit: İntikamımızı bekleyin

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ardından Bahreyn’in de işgal ve terör devleti İsrail ile ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını bildirmişti.

Birçok Arap ülkesi kınadı

Trump'ın duyurusunun ardından Arap dünyasından birçok ülke ve örgüt kararı kınadı.

"Bahreyn yönetimi ahmaklık etti"

İran Devrim Muhafızlarınca yapılan açıklamada, Bahreyn'in işgalci İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararı kınanarak, Bahreyn yönetimi, ahmaklık ettiği belirtilerek tehdit edildi.

"Bölgedeki hedeflerine ulaşamayacaklar"

İran Devrim Muhafızları, alınan kararın meşru olmadığı bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve Beyaz Sarayın operasyonuyla Bahreyn'in siyonist İsrail ile normalleşme sürecine dahil edildiği bildirilen açıklamada, amacın ise İslam dünyasını sömürmek ve işgal güçlerini Filistin'de korumak olduğu, lakin bölgede hedeflerine ulaşamayacaklarını vurguladı ve bunun İslam dünyasında kendini gizleyen direnişin gerçek gücünü açığa çıkartacağı bildirildi.

"Kudüs mücahitlerinin alacağı intikamı beklesinler"

Devrim Muhafızları, Bahreyn'in aldığı skandal kararın ardından terörist İsrail rejiminin Basra Körfezi’ndeki nüfusuna müsade etmeyeceklerini ifade etti.

Devrim Muhafızları, Bahreyn rejimini de tehdit ederek, İslam dünyasının asla kabul etmeyeceği bir karar aldıklarını ve bu karar nedeniyle en uygun karşılığı alacaklarını kaydetti.

Muhafızlar, Bahreyn'in cellat iktidarının, Kudüs mücahitlerinin alacağı intikamı beklemeleri gerektiğini duyurdu.

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