İran destekli örgütten Başika üssümüze saldırı
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Musul'un 20 km kuzey doğusundaki Başika'daki üssüne 7 Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi. Saldırıyı İran destekli Haşdi Şabi örgütünün yaptığı aktarılıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak'ın Musul kentinin 20 km kuzey doğusundaki Başika'daki üssüne 7 Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi. Füzelerin Musul’dan ateşlendiği ifade edilirken, üssümüzde herhangi bir kayıp bildirilmedi. Saldırı için kullanılan ve üzerinde füze rampası bulunan araç ele geçirildi. Saldırıyı İran destekli Haşdi Şabi örgütünün yaptığı aktarılıyor.