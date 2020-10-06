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Dünya İran da mı savaşa dahil oluyor? 'Artık tahammül etmeyeceğiz'
Dünya

İran da mı savaşa dahil oluyor? 'Artık tahammül etmeyeceğiz'

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Ermenistan'a silah yardımı yapıldığı yönündeki iddialara sert tepki gösterdi. Rebii, İran sınırındaki çatışmalar konusunda da uyarıda bulunarak tacizlere daha fazla tahammül etmeyeceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 16:18:00 -
İran da mı savaşa dahil oluyor? 'Artık tahammül etmeyeceğiz'

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konularla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Şeytanlıkları gördüm"

AA muhabirinin yönelttiği "İran'dan Ermenistan'a silah gönderilip gönderilmediği" sorusuna Rebii, "Bu yöndeki şeytanlıkları gördüm. Bazıları yaptıkları şeytanlıklarla İran'ın bölge halkıyla olan kültürel dayanışmasını hedef alıyor. Silah yardımı ya da diğer meseleler hiçbir şekilde İran'ın siyaseti ve stratejisi değildir.

"İşgal edilen şehirler boşaltılmalı"

Defalarca kez Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne ve işgal edilen şehirlerin boşaltılması gerektiğine vurgu yaptık. Azerbaycan'a ait işgal altındaki bölgelerin boşaltılması İran'ın sürekli vurgu yaptığı bir konudur" şeklinde cevap verdi.

"Tacizlere daha fazla tahammül etmeyeceğiz"

Hükümet Sözcüsü Rebii, İran'ın sınır bölgelerindeki çatışmalar ve kendi topraklarına yönelik tacizlere de daha fazla tahammül etmeyeceklerini yineleyerek, bunların bir an önce sona ermesi çağrısında bulundu.

Rebii ayrıca, İran'ın bölgesel meseleler ve dış siyasetle ilgili resmi görüşünün hükümet ve dışişleri bakanlığı tarafından açıklandığına işaret etti. İran Hükümet Sözcüsü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) meselesine de değindi.

Rebii, Kovid-19 tedbirleri kapsamında salgına yakalananların kuralları ihlal etmesi halinde haklarında hukuki sürecin başlatılacağını sözlerine ekledi.

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Yorumlar

semih

inandık inandık yalancı şeytanlar sizi
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oflu hoca

ULA PERS İTİ SOYSUZ AĞZINIZ BAŞKA, GÖNLÜNÜZ BAŞKA SÖYLÜYOR. İRAN BASININ DA ÇIKANLARA NE DİYECEKSİN? DEMOKRASİ VAR DEĞİL'Mİ? BİN YIL TÜRK HAKİMİYETİNDE YAŞADINIZ 90 SENEDE G.. KALKTI ANLAŞILAN. AMA HAZIR OLUN HAKİMİYETİMİZ ALTINA GİRMENİZE AZ KALDI.
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