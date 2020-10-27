İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin liderlik ettiği Kültür Devrimi Yüksek Konseyi'nden Fransa'ya tepki
"Fransa hükümeti, kendi cumhurbaşkanlarının Müslümanların mukaddesatına ve ilahi dinlere karşı hakaretlerinden sorumlu tutulmalıdır"
ANKARA (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkanlığını yaptığı Kültür Devrimi Yüksek Konseyi, Fransa'da Müslümanların mukaddesatına ve ilahi dinlere hakaretlerden Fransız hükümetinin sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.
Kültür Devrimi Yüksek Konseyi Sekreterliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fransa'da "ifade özgürlüğü" kisvesi altında Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretlere ve Fransız yetkililerin İslam'ı hedef alan söylemlerine tepki gösterildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İslam karşıtı açıklamaları "tüm insanlığın hukukuna karşı gözardı edilemeyecek türden bir saldırı" olarak nitelenerek, "Fransa hükümeti, kendi cumhurbaşkanlarının Müslümanların mukaddesatına ve ilahi dinlere karşı hakaretlerinden sorumlu tutulmalıdır." ifadeleri kullanıldı.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne çifte standart politikalardan kaçınarak, Müslümanların haklarının korunması adına gerekli tepkiyi göstermesi çağrısında bulunuldu.