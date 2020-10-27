  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin liderlik ettiği Kültür Devrimi Yüksek Konseyi'nden Fransa'ya tepki
Aktüel

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin liderlik ettiği Kültür Devrimi Yüksek Konseyi'nden Fransa'ya tepki

"Fransa hükümeti, kendi cumhurbaşkanlarının Müslümanların mukaddesatına ve ilahi dinlere karşı hakaretlerinden sorumlu tutulmalıdır"

Yeniakit Publisher
2020-10-27 11:22:04 -
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin liderlik ettiği Kültür Devrimi Yüksek Konseyi'nden Fransa'ya tepki

ANKARA (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkanlığını yaptığı Kültür Devrimi Yüksek Konseyi, Fransa'da Müslümanların mukaddesatına ve ilahi dinlere hakaretlerden Fransız hükümetinin sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

Kültür Devrimi Yüksek Konseyi Sekreterliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fransa'da "ifade özgürlüğü" kisvesi altında Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretlere ve Fransız yetkililerin İslam'ı hedef alan söylemlerine tepki gösterildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İslam karşıtı açıklamaları "tüm insanlığın hukukuna karşı gözardı edilemeyecek türden bir saldırı" olarak nitelenerek, "Fransa hükümeti, kendi cumhurbaşkanlarının Müslümanların mukaddesatına ve ilahi dinlere karşı hakaretlerinden sorumlu tutulmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne çifte standart politikalardan kaçınarak, Müslümanların haklarının korunması adına gerekli tepkiyi göstermesi çağrısında bulunuldu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hatay'daki terör saldırısından önce ABD'de şüphe çeken hareketlilik!
Gündem

Hatay'daki terör saldırısından önce ABD'de şüphe çeken hareketlilik!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen terör saldırısından önce ABD'den şüphe uyandıran açıklamalar gelmişti.
İşgalci Ermenilerin vurulmasını hazmedemediler... Kanada'dan skandal Bayraktar SİHA kararı
Dünya

İşgalci Ermenilerin vurulmasını hazmedemediler... Kanada'dan skandal Bayraktar SİHA kararı

Azerbaycan ordusuna ait Bayraktar SİHA'ların Dağlık Karabağ'da işgalci Ermenileri darmadağın etmesini hazmedemeyen Kanada skandal bir karara..
CHP'den şaşırtan tavır
Gündem

CHP'den şaşırtan tavır

CHP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız ürünlerine boykot çağrısına destek verdi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Fransa'nın Türk malla..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay