İran Cumhurbaşkanı Ruhani Çankaya Köşkü’nde
Suriye başlıklı üçlü liderler zirvesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’nde yapılacak.16 Eylül 2019 Pazartesi 11:50
Suriye başlıklı üçlü liderler zirvesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’nde yapılacak.
Zirve öncesinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çankaya Köşkü’ne gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani’yi karşıladı. İki lider, başbaşa görüşmeye başladı.
YORUM YAZ