İran Cumhurbaşkanı Reisi'den Türkiye açıklaması

İran’da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan İbrahim Reisi, TBMM Başkanı Şentop ile gerçekleştirdiği görüşmede İran ile Türkiye arasındaki münasebetlerin komşuluk ilişkilerinden öte olduğunu belirtti.

Şentop İran Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tahran'da İran'ın 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü.

Görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye-İran Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel de hazır bulundu.

Şentop, Reisi ile görüşmesinin ardından Türk basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. İran halkı için hayırlar getirmesini temenni ederek, kendilerine görevlerinde başarılar diledik." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop ayrıca Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin gelecekteki toplantısının iki ülke arasındaki iş birliğinin ilerletilmesi yolunda etkili bir adım olması temennisinde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin hayırlı olsun mesajını Reisi'ye ilettiklerini belirterek, "Türkiye ile İran ilişkilerinin yeni dönemde daha da artırılması temennimizi dile getirdik. Türkiye-İran ekonomik ilişkilerinin her iki ülke için de artmasının faydalı olacağını vurguladık." değerlendirmesinde bulundu.

"Komşuluk siyaseti, yeni hükümetin öncelikleri arasında"

Reisi de görüşmede İran ile Türkiye arasındaki münasebetlerin komşuluk ilişkilerinden öte olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ortak inançlar, iki ülke halkını birbirine çok yakınlaştırmıştır. İran'ın yeni dış siyaseti dost ve kardeş Türkiye ile ilişkilerin muhtelif alanlarda genişletilmesidir. Tahran ve Ankara, ilişkileri her alanda ilerletmek için birçok uygun potansiyele sahiptir. İlişkilerin düzeyinin yükseltilmesi, iki ülke arasındaki iş birliğini bölgesel ve uluslararası alanda daha etkili bir şekilde ileri götürebilir."

Komşuluk siyasetinin yeni hükümetin öncelikleri arasında olacağını dile getiren Reisi, "Komşuluk siyasetinin başarısı, İran ile Türkiye arasındaki çok yönlü ilişkilerin derinleştirilmesine ve geliştirilmesine bağlıdır." ifadelerini kullandı.