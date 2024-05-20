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Gündem

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin öldüğü helikopterin enkazını buldu! Selçuk Bayraktar'dan Akıncı İHA paylaşımı

Yeniakit Publisher
2024-05-20 12:38:00 - 2024-05-20 12:42:46
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin öldüğü helikopterin enkazını buldu! Selçuk Bayraktar'dan Akıncı İHA paylaşımı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin öldüğü helikopterin enkazını bulan Akıncı İHA ile ilgili paylaşım yaptı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı / Teknoloji Lideri (CTO) Selçuk Bayraktar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin öldüğü helikopterin enkazını bulan ve yurda dönen Akıncı İHA ile ilgili paylaşım yaptı.

İran halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Anayurduna hoş geldin... Bayraktar #AKINCI

İran halkına tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.


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VAN GÖLÜ ÜZERİNDE AY YILDIZ ÇİZDİ

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkazının yerini tespit etti. Akıncı İHA, İran'daki görevinden başarıyla döndükten sonra Van Gölü üzerinde ay yıldız rotası çizdi.

İran lideri Reisi'nin enkazını bulan Akıncı İHA'nın Van Gölü üzerinde yaptıkları dünya gündemine oturdu
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İran lideri Reisi'nin enkazını bulan Akıncı İHA'nın Van Gölü üzerinde yaptıkları dünya gündemine oturdu

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İran lideri Reisi'nin enkazını bulan Akıncı İHA'nın Van Gölü üzerinde yaptıkları dünya gündemine oturdu

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Yorumlar

meleknur

YOLLARINIZ AÇIK OLSUN OĞUL EFENDİ! İSTEM SİSTEM YAZILIM YÖNETİM ÜRETİM GÜÇLÜ GÜVENLİ ELLERDE OLUNCA, ANINDA HİZMET AYAĞINIZDA! BİZİM İHAMIZ SİHAMIZ HERŞEYİMİZ KENDİ ÜRETİMİMZ OLSAYDI, RAHMETLİ MUHSİN YAZICI OĞLUNU HEMEN BULUNURDU. İŞTE ANCA GÜÇLÜ TÜRKEYE OLUYORUZ! NİCE GÜÇLÜ GELECEKLERE

meleknur

RAHMETLİ MUHSİN YAZICIOĞLUNUN HELİKOPTERİNİN NEREDE OLDUĞU ÖĞRENMEK BİR KİŞİNİN İNSAFINA KALMIŞTI? BU KIZ TLF LA KONUŞTURACAKTİ DA BİRİLERİ DE SİNYAL ALACAKMIŞ Kİ GİDİP BULSUNLAR?
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