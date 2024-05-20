İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin öldüğü helikopterin enkazını buldu! Selçuk Bayraktar'dan Akıncı İHA paylaşımı
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin öldüğü helikopterin enkazını bulan Akıncı İHA ile ilgili paylaşım yaptı.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı / Teknoloji Lideri (CTO) Selçuk Bayraktar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin öldüğü helikopterin enkazını bulan ve yurda dönen Akıncı İHA ile ilgili paylaşım yaptı.
İran halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Anayurduna hoş geldin... Bayraktar #AKINCI
İran halkına tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
VAN GÖLÜ ÜZERİNDE AY YILDIZ ÇİZDİ
Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkazının yerini tespit etti. Akıncı İHA, İran'daki görevinden başarıyla döndükten sonra Van Gölü üzerinde ay yıldız rotası çizdi.
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