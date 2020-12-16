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Dünya İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den şok eden çıkış!
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den şok eden çıkış!

ABD'deki Başkanlık seçimleriyle ilgili konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Terörist Trump'ın ayrılmasından son derece memnunuz" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 11:43:00 - 2020-12-16 11:52:13
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den şok eden çıkış!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kabine toplantısı esnasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çarşamba günü gerçekleşen, canlı yayınlanan kabine toplantısı sırasında, "Başkanlık seçimini Joe Biden'ın kazanmasından pek memnun değiliz fakat "terörist" Trump'ın ayrılmasından son derece memnunuz." dedi.

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Yorumlar

43

şok eden açıklamamı doğru açıklamamı allahtanmı batıldanmı yanasız gerçi türklerinde tarihten buyana batıldan farkı yoktu
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Adem Evliya

Bunu ayrılmadan söyleyebilmek gerekirdi!Kaçanı taşlamakla yiğitlik olmaz.
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