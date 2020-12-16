İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den şok eden çıkış!
ABD'deki Başkanlık seçimleriyle ilgili konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Terörist Trump'ın ayrılmasından son derece memnunuz" açıklamasında bulundu.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kabine toplantısı esnasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çarşamba günü gerçekleşen, canlı yayınlanan kabine toplantısı sırasında, "Başkanlık seçimini Joe Biden'ın kazanmasından pek memnun değiliz fakat "terörist" Trump'ın ayrılmasından son derece memnunuz." dedi.