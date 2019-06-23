İran Cumhurbaşkanı: "ABD İran aleyhinde ekonomik savaş başlattı“

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin İran aleyhine ekonomik savaş başlattığını söyleyerek, "Hatta ABD, İran’a ilaç ve yiyecek sektöründe dahi yaptırım uygulamakta” dedi.

İran’ın başkenti Tahran’da Uluslararası Parlamentolar Birliği Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Parlamentolar Birliğinin küresel ve bölgesel sorunlarda olumlu ve yapıcı adımlar attığını belirtti. İran’ın bölgede barışı ve istikrarı hedeflediğini ve bu yönde politika geliştirdiğini söyleyen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, “Bugün dünyadaki terörizm ve çevre kirliliği gibi sorunlarla mücadelede parlamentolar arası işbirliği artırılmalıdır” şeklinde konuştu.

ABD’nin dünya üzerinde kurduğu diktatörlüğün ve uluslararası anlaşmaları ihlal etmesinin büyük sorun teşkil ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Ruhani, “Bugün ABD İran aleyhinde ekonomik savaş başlatmış durumda. İran’a ilaç ve yiyecek sektörlerinde dahi yaptırım uygulamaktadır” ifadelerini kullandı.

ABD’nin bölgedeki askeri varlığının soruna neden olduğunu kaydeden Ruhani, ABD tarafından İran hava sahasının ihlal edilmesine işaret ederek, “Bölgede bazı petrol tankerlerinin hedef alınması ve son olarak ABD’ye ait bir İHA’nın hava sahamızı ihlal etmesi büyük bir sorundur. Tüm uyarılara rağmen hava sahamızı ihlal etmeye devam ABD casus uçağı savunma birliğimiz tarafından düşürülmüştür” dedi.

Basra Körfez’i ve Umman Denizi’nin birçok ülke için hassas ve stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Ruhani, “Tüm uluslararası kurumlardan isteğimiz ABD’nin sınır ihlali ve tecavüzlerine gereken karşılığı göstermeleridir” diye konuştu.

“ABD askerlerinin canını korumak istiyorsa sorumlu davransın“

İran Hatem-ul Enbiya Karargahı Komutanı General Golam Ali Reşid de yaptığı açıklamada ABD’li yetkilileri uyararak, "Eğer askerlerinin canını korumak istiyorsanız dikkatli ve sorumlu davranın” ifadesini kullandı.

Olası bir askeri çatışma durumunda çatışmanın genişliği ve zamanının hiçbir ülke tarafından kontrol edilemeyeceğini söyleyen General Reşid, "Biz savaş peşinde değiliz ancak her türlü tehdide karşı kendimizi savunacağız” dedi.