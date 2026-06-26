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Dünya İran çok haklı çok! ABD güdümündeki komşulara uyarı
Dünya

İran çok haklı çok! ABD güdümündeki komşulara uyarı

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İran çok haklı çok! ABD güdümündeki komşulara uyarı

İran Silahlı Kuvvetleri’nin savaş yürütme birimi Hatemu’l Enbiya Merkez Karargâhı, İsrail’e ait askeri uçakların İran’a komşu ülkelerin hava sahasında faaliyet gösterdiğini belirterek bu hareketlerin tehdit olarak değerlendirildiğini açıkladı.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin savaş yürütme birimi Hatemu’l Enbiya Merkez Karargâhı, İsrail’e ait askeri uçakların İran’a komşu ülkelerin hava sahasında faaliyet gösterdiğini belirterek bu hareketlerin tehdit olarak değerlendirildiğini açıkladı.

İran basını, Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı tarafından hazırlanan bir bildiriyi yayımladı. Bildiride, İsrail’e ait askeri uçakların İran’a komşu ülkelerin hava sahasında faaliyet yürüttüğü faaliyetlerin İran’a doğru gerçekleştiği kaydedilerek, bu girişimlerin tehdit olarak algılandığı ve tehlikeli bir girişim olduğu aktarıldı. ABD’nin, İsrail’i ‘kontrol altına’ alamaması halinde, İran’ın kendisine yönelik tehditlere müsamaha göstermeyeceği ve tehlikeli eylemlere karşı cevap hakkını saklı tuttuğu da ifade edildi.

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