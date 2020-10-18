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Aktüel İran, BM'nin 2007'den beri uyguladığı silah ambargosunun kaldırıldığını duyurdu
Aktüel

İran, BM'nin 2007'den beri uyguladığı silah ambargosunun kaldırıldığını duyurdu

Dışişleri Bakanlığı: - "İran, bugün itibarıyla her türlü kaynaktan herhangi bir hukuki kısıtlama olmaksızın, yalnızca kendi savunma ihtiyaçları doğrultusunda gerekli silah ve teçhizatı tedarik edebilir ve kendi siyasetleri doğrultusunda savunma silahlarını ihraç edebilir"

Yeniakit Publisher
2020-10-18 00:59:55 -
İran, BM'nin 2007'den beri uyguladığı silah ambargosunun kaldırıldığını duyurdu

ANKARA (AA) - İran, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2007'den bu yana ülkeye uygulanan silah ambargosunun kaldırıldığını ve bugün itibarıyla her türlü konvansiyonel silahı yasal kısıtlama olmaksızın alıp satabileceğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tahran'ın 2015'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri ve Almanya arasında imzaladığı nükleer anlaşma uyarınca, 13 yıldır uygulanan uluslararası silah ambargosu ile bazı İranlı yetkililere yönelik getirilen uluslararası seyahat yasağının kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "ABD rejiminin çabalarına meydan okuyarak 2231 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararını ve nükleer anlaşmayı koruyan uluslararası toplum için önemli bir gündür." ifadelerine yer verildi.

İran'ın bu günden sonra yasal olarak silah alıp satabileceğine dikkat çekilen açıklamada, "İran, bugün itibarıyla her türlü kaynaktan herhangi bir hukuki kısıtlama olmaksızın, yalnızca kendi savunma ihtiyaçları doğrultusunda gerekli silah ve teçhizatı tedarik edebilir ve kendi siyasetleri doğrultusunda savunma silahlarını ihraç edebilir." denildi.

ABD yönetimi, nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı olarak çekilmiş, Ağustos 2018 itibarıyla Tahran'ın füze programı ve bölgesel nüfuzunun da sınırlandırıldığı yeni bir anlaşmaya zorlamak için İran'a yönelik "tarihin en ağır yaptırımlarını" uygulamaya başlamıştı.

İran ise ABD'nin yaptırımlarına karşılık Avrupa ülkelerinden beklediği ekonomik desteği alamayınca anlaşmadaki taahhütlerini geçen yıl kademeli olarak durdurmuştu.

BM'nin 2007'den bu yana İran'a uyguladığı ve nükleer anlaşma kapsamında bugün itibarıyla sona eren silah ambargosunu yenileme girişimleri ağustosta BMGK'de başarısızlıkla sonuçlanan ABD, İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini askıya almasını gerekçe göstererek, Konseyin 2231 sayılı kararı ile kaldırılan tüm yaptırımların tekrar uygulanmasına imkan tanıyan mekanizmayı (snapback) tetiklemişti.

ABD, BMGK üyelerinin anlaşmadan çekilen bir ülkenin söz konusu mekanizmayı hayata geçiremeyeceğini açıklamasına rağmen İran'a yönelik tüm BM yaptırımlarını tek taraflı olarak 19 Eylül'de uygulamaya başlamıştı.

ABD yönetimi, İran'a yönelik tek taraflı uyguladığı silah ambargosunu delen ülkelere yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.

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