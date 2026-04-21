  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sosyal medyada 'dünya lideri' dediler! Özgür Özel 2-3 saatte perte çıktı Bakan Kurum Reuters'e konuştu: İklim değişikliği ile mücadelede en önemli alan finansman Mavi Vatan'da tarihi eşik: Aynı anda 50 askeri gemi inşa edilecek ROKETSAN'dan Malezya'da düzenlenen DSA fuarına çıkarma! Soytarılığın böylesine az rastlanır! Ekrem'in babasından motor yakan ifade BAE'de dolar depremi Çin Lideri Şi'den kritik 'Hürmüz' çıkışı: Küresel enerji hattı tehlikede Beştepe'de kritik toplantı başladı! İşte gündem maddeleri Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım'dan Türk Dünyası'na mesaj Yıkan değil, yapan olacağız TBMM'de 23 Nisan oturumu: Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar! "Geleceği siz yöneteceksiniz"
Ekonomi İran belirsizliği sürüyor! New York borsası düşüşle kapandı
Ekonomi

İran belirsizliği sürüyor! New York borsası düşüşle kapandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran belirsizliği sürüyor! New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD ile İran hattında yeniden yükselen tansiyonun etkisiyle haftanın ilk işlem gününü kayıpla kapattı. Petrol fiyatlarındaki artış ve bölgedeki belirsizlik, piyasalarda temkinli bir görünüm oluşturdu.

ABD pay piyasaları haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izledi. Yatırımcıların odağında, Orta Doğu’da yeniden yükselen tansiyon ve bunun enerji piyasalarına olası yansımaları yer aldı. Artan jeopolitik riskler, özellikle gün boyunca Wall Street’te satış baskısını beraberinde getirdi.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,01 azalışla 49.442,56 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,24 azalarak 7.109,14 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,26 düşüşle 24.404,39 puana indi.

ABD ve İran arasındaki görüşmeler ile geçici ateşkesin seyrine ilişkin belirsizlik sürerken pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

İran'ın geçen hafta Hürmüz Boğazı'nı tüm ticari gemilerin geçişine açması ancak ABD'nin ülkeye "deniz ablukası" uygulamaya devam edeceğini duyurması sonrası Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirilmesiyle iki ülke arasındaki gerilim tekrar yükselmişti.

ABD Başkanı Donald Trump hafta sonu ABD donanmasının ablukasını aşmaya çalışan İran'a ait bir kargo gemisine ateş açarak müdahalede bulunduklarını bildirmişti.

Ayrıca Trump, Hürmüz Boğazı'nı kapatmakla eleştirdiği İran'ın anlaşma teklifini kabul etmemesi durumunda ülkedeki "her bir enerji santralini ve her bir köprüyü imha etme" tehdidinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump, dün verdiği bir röportajda ise Başkan Yardımcısı JD Vance'in Pakistan'a gideceğini ve müzakerelerin bugün başlamasının planlandığını belirtti.

İran'la bir anlaşmaya varılamaması halinde iki haftalık geçici ateşkes süresini uzatmasının "oldukça düşük ihtimal" olduğunu kaydeden Trump, anlaşma kesinleşene kadar İran limanlarına yönelik ablukanın süreceğini aktardı.

Orta Doğu'da tansiyonun yeniden artmasıyla petrol fiyatları da yükselirken, Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 00.05 itibarıyla yüzde 4,1 artarak 94,1 dolara ulaştı. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 4,7 artışla 87,79 dolardan alıcı buldu.

ABD/İsrail-İran savaşıyla ilgili haber akışının yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini belirten analistler, gerilimdeki sınırlı bir düşüşün dahi risk iştahını desteklediğini, tırmanışın ise piyasalarda hızla temkinli bir havaya yol açtığını kaydetti.

Öte yandan, Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan gerilimin ekonomi ve şirket karlılıkları üzerindeki olası yansımalarını değerlendirmek üzere dikkatler bu hafta açıklanacak bilançolara çevrilirken, savunma şirketleri Lockheed Martin, RTX Corporation ve Northrop Grumman Corporation ile teknoloji tarafında IBM, Intel ve Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ömer Tayyip Erdoğan’dan dünyaya mesaj! Bilal Erdoğan'ın oğlunun ingilizcesi dikkat çekti
Gündem

Ömer Tayyip Erdoğan’dan dünyaya mesaj! Bilal Erdoğan'ın oğlunun ingilizcesi dikkat çekti

COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Toplantısı’nda kürsüye çıkan Ömer Tayyip Erdoğan, akıcı İngilizcesi ve kararlı duruşuyla uluslararas..
Neden sadece CHP’li belediyelere operasyon yapılıyor da AK Partili belediyelere yapılmıyor?
Gündem

Neden sadece CHP’li belediyelere operasyon yapılıyor da AK Partili belediyelere yapılmıyor?

Araştırmacı gazeteci Ece Sevim, son dönemde kamuoyunda sıkça tartışılan ve özellikle muhalif kanallar üzerinden servis edilen "Neden sadece ..
CHP’nin pavyoncusu FETÖ’nün kankası çıktı! CHP'li Özkan Yalım FETÖ'nün "Bürokrasi İmamı" ile kol kola!
Gündem

CHP’nin pavyoncusu FETÖ’nün kankası çıktı! CHP'li Özkan Yalım FETÖ'nün "Bürokrasi İmamı" ile kol kola!

CHP içindeki karanlık ilişkiler ağı, Uşak Milletvekili Özkan Yalım hakkında hazırlanan fezlekeyle bir kez daha ortalığa saçıldı. Kemal Kılıç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23