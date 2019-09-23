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İran beklenen açıklamayı yaptı: Serbest bıraktık

İran, Hürmüz Boğazı'nda el koyduğu İngiliz Steno Impero petrol tankerini serbest bıraktıklarını duyurdu.

23 Eylül 2019 Pazartesi 12:24
İran beklenen açıklamayı yaptı: Serbest bıraktık

Son dakika açıklamasını yapan İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabiei, İran Devrim Muhafızları tarafından 19 Temmuz'da el konulan İngiliz Steno Imperopetroltankerinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer, tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında "denizcilik kurallarına riayet etmediği" gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini 15 Ağustos'ta serbest bırakma kararı almıştı.

KAYNAK: HABER7

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 12:24
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