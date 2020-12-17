İran basını aniden duyurdu! Körfez’de alev aldılar
İran devlet televizyonunun bildirdiğine göre, İran'ın güneyindeki Umman Körfezi'ne bakan İran'ın Canark limanında dört büyük balıkçı teknesi alev aldı.
İran devlet televizyonuna göre, sahil güvenlik ve sivil savunma ekipleri Salı günü teknelerdeki insanlara yardım etmek ve yangınları söndürmek için bölgeye gitti.
Devlete ait IRIB News tarafından yayınlanan bir videoda, Canark limanında alevler içinde kalan teknelerden dumanların yükseldiği görülüyor.