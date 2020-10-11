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Aktüel İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, Kovid-19'a yakalandı
Aktüel

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 13:04:02 -
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, Kovid-19'a yakalandı

İSTANBUL (AA) - İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi'nin, yeni tip koronavirüse (Kovi-19) yakalandığı bildirildi.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "3 Ekim günü Salihi'nin test sonucu pozitif çıkmıştı. O günden bu yana evinde karantinada bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu açıklamada, 71 yaşındaki Salihi'nin şu an durumunun iyi olduğu ve resmi görevini evinden sürdürdüğü belirtildi.

Bugün sabah saatlerinde, bir diğer Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Planlama ve Bütçe Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nubaht sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisinin Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede dün itibarıyla virüs kaynaklı can kaybı 28 bin 293'e, vaka sayısı da 496 bin 253'e ulaştı.

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