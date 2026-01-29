  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Merz'den Trump'a 'gümrük' resti: Avrupa kendisini savunmaya hazır! Devlet 26 yıldır Apo'yu da korumuyor mu? İtirafçının korunması Özgür'ü rahatsız etti Narin Güran Davasında flaş gelişme! Birer birer tahliye ediliyorlar 2 ülkeyi masaya oturtma peşinde! İsrail'de Erdoğan yine manşetlerde Suç örgütlerine CİMER darbesi Vatandaş ihbar etti, çeteler çökertildi Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında çelişkili ifadeler! Savcılıkta öyle mahkemede böyle AKOM İstanbul’u uyardı: Kar yağışı geliyor, sıcaklıklar 10 derece birden düşecek Merkez Bankası’ndan yeni rekor! 6.15 trilyon dolarlık dev keşif dünyayı sarsacak: Tarihin en büyük demir cevheri rezervi bulundu Hamas'tan silahsızlanma resti! "Henüz kimseyle bu konuyu görüşmedik"
Gündem İran , Almanya’nın Tahran Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırdı
Gündem

İran , Almanya’nın Tahran Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırdı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
İran , Almanya’nın Tahran Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırdı

İran Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Tahran Büyükelçisi Axel Ditman’ı Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in açıklamaları sonrası bakanlığa çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in dün yaptığı, "(İran) Halkına şiddet uygulayarak iktidarda tutunabilen rejimin günleri sayılıdır" açıklamasının ardından harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Tahran Büyükelçisi Axel Ditman’ı bakanlığa çağırdı.
Dışişleri Bakanlığı, "Alman yetkililerin, müdahaleci ve sorumsuz tutumlarına ilişkin İran’ın şiddetli protestosu bu ülkenin büyükelçisine iletildi" dedi.

Masadaki gündem yoğun! İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
Masadaki gündem yoğun! İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

Dünya

Masadaki gündem yoğun! İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

Trump istedi Avrupa diz çöktü: İran ordusuna terör yaftası!
Trump istedi Avrupa diz çöktü: İran ordusuna terör yaftası!

Gündem

Trump istedi Avrupa diz çöktü: İran ordusuna terör yaftası!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23