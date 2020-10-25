İran açlık grevindeki Filistinli tutuklu Ahres'in serbest bırakılması çağrısı yaptı

ANKARA (AA) - İran, İsrail hapishanesinde 91 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'in serbest bırakılmasını istedi.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, açlık grevine ve uluslararası protestolara rağmen İsrail'in El-Ahres'in "haksız" tutukluluğunu sonlandırmayı reddettiği belirtildi.

Mahir el-Ahres'in hiçbir suçlama olmaksızın üç aydır tutuklu olduğunun vurgulandığı açıklamada "İşgalciler (İsrail) keyfi tutuklamalara son vermeli, onu (Mahir el-Ahres) ve haksız yere tutulan yüzlerce Filistinliyi serbest bırakmalıdır." denildi.

Ahres'in kızı dün yaptığı açıklamada aile fertlerinin de babalarına destek olmak için açlık grevine başladığını duyurmuştu.

- Açlık grevindeki Filistinli tutuklu "Mahir el-Ahres"

İsrail askerlerince Batı Şeria'nın Cenin kentindeki evinde 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.



Uluslararası Kızılhaç Komitesi, 22 Ekim'de yaptığı açıklamada, açlık grevini sürdüren Ahres'in sağlık durumunun "kritik" olduğunu bildirmişti.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.











