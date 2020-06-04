İran ABD'de tutuklu bir bilim insanının daha serbest bırakıldığını duyurdu

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'de tutuklu bulunan İranlı bilim insanı Mecid Tahiri'nin serbest bırakıldığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, yaptığı yazılı açıklamada 683 gündür İran'da tutuklu bulunan eski Deniz Kuvvetlerinde görevli ABD askeri Michael White'ın serbest bırakıldığını, İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliğine teslim edildiğini doğruladı.

Musevi, White'ın serbest bırakılmasıyla, yaptırımları ihlal ettiği suçlamasıyla 16 aydır ABD'de tutuklu bulunan İranlı bilim insanı Mecid Tahiri'nin de salıverildiğini aktardı.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de Twitter hesabından yaptığı açıklamada White ve Tahiri'nin kısa bir süre içinde ailelerine kavuşacağını ifade etti.

Zarif, bu uygulamanın sadece bazı kişiler için değil tüm tutuklular için geçerli olabileceğini belirterek, ABD ve onun müttefiği ülkelerde tutuklu bulunan tüm İranlıların evlerine dönmesi gerektiğini savundu.

ABD'de gözaltı merkezinde tutulduğu sırada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan İranlı bilim insanı Sirus Asgari de dün ülkesine dönmüştü.

