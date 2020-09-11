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Aktüel İran, "ABD seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin iddiaları" yalanladı
Aktüel

İran, "ABD seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin iddiaları" yalanladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade: - "Başka ülkeler aleyhinde karşı istihbarat kampanyasına liderlik eden ABD, böyle gülünç bir iddiada bulunacak konumda değil"

Yeniakit Publisher
2020-09-11 13:02:21 -
İran, "ABD seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin iddiaları" yalanladı

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İran'dan yönetilen hackerların 2020 ABD Başkanlık Seçimi kampanyasına yönelik siber saldırılarda bulunduğunu ileri süren dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Microsoft'un iddiasını yalanladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hatibzade, Microsoft'un iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

ABD'nin İran da dahil olmak üzere başka ülkelerin seçimlerine onlarca yıl müdahale ettiğini ve 1953'te CIA aracılığı ile Muhammed Musaddık hükümetini darbe ile devirdiğini hatırlatan Hatibzade, "Başka ülkeler aleyhinde karşı istihbarat kampanyasına liderlik eden ABD, böyle gülünç bir iddiada bulunacak konumda değil." ifadelerini kullandı.

Washington'un uluslararası hukuka, kurallara ve normlara bağlı kalması, başka ülkelerdeki müdahalelerden elini çekmesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini savunan Hatipzade, "Defalarca söylediğimiz gibi Tahran için Beyaz Saray'ı kimin yönettiği önemli değildir." dedi.

- Microsoft'tan "yabancı hackerlar ABD seçimlerini hedef aldı" uyarısı

Microsoft'un müşteri güvenliği ve güveninden sorumlu Başkan Yardımcısı Tom Burt, kaleme aldığı bir blog yazısında, Rusya, Çin ve İran'dan yönetilen hackerların ABD'deki seçim kampanyalarını hedef aldığını iddia etmişti.

Rusya'dan faaliyet gösteren "Stronrium" adlı grubun, aralarında siyasi kampanyalar, partiler ve siyasi danışmanların da bulunduğu 200'den fazla organizasyona siber saldırı düzenlediğini kaydeden Burt, Çin'den yönetilen hackerların, Demokratların Başkan Adayı Joe Biden'ın kampanyasıyla ilgili kişiler de dahil olmak üzere seçimlerle ilişkili yüksek profilli insanları hedef aldığını belirtmişti.

Burt, İranlı hackerların ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık kampanyasıyla bağlantılı kişilerin hesaplarına saldırdığını ileri sürmüştü.





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