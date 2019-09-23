İran-ABD geriliminde son perde! Boris Johnson tarafını açıkladı

ABD’li ve Suudi yetkililerin, İran’ın saldırıların sorumlusu olduğuna yönelik açıklamalarının ardından bir açıklama da İngiltere'den geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tesislere yapılan saldırıların sorumlusunun İran olduğunu ve bu ülkeye karşı ABD liderliğinde başlatılacak askeri girişimlerde yer alabileceklerini söyledi.

14 Eylül'de Suudi Arabistan'daki Saudi Aramco petrol tesislerine düzenlenen saldırıların yankıları sürüyor.

ABD'li ve Suudi yetkililerin, İran'ın saldırıların sorumlusu olduğuna yönelik açıklamalarının ardından bir açıklama da İngiltere'den geldi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tesislere yapılan saldırıların sorumlusunun İran olduğunu ve bu ülkeye karşı ABD liderliğinde başlatılacak askeri girişimlerde yer alabileceklerini söyledi.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, 14 Eylül cumartesi günü yerel saatle 04.00'te SİHA'larla düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmamıştı. Husiler ise yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.