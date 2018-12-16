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İran-ABD geriliminde flaş adım!

İran ile ABD arasında devam eden kriz sonrası İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'ten flaş bir açıklama geldi. Zarif, "Washington'la doğrudan diyalog yürütmeye hazırız" dedi.

16 Aralık 2018 Pazar 16:15
İran-ABD geriliminde flaş adım!

İran, ABD ile işbirliği umutlarını koruyor. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin, sonuçlarına saygı gösterilmesi şartıyla Washington'la doğrudan diyaloğa hazır olduğunu söyledi.

İran, ABD ile anlaşma ihtimalinden hala umutlu. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin, sonuçlarına saygı gösterilmesi şartıyla Washington'la doğrudan diyaloğa hazır olduğunu ifade etti.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar'da 18. Doha Forumu'na katılan Zarif, yaptığı konuşmada, ABD'yle daha önce diyalog içinde olduklarını ve anlaşmayla sonuçlandığını ancak Donald Trump liderliğindeki yeni yönetimin Tahran yönetimine saldırarak bu anlaşmayı iptal ettiğini hatırlattı.

Zarif, ülkesinin, sonuçlarına saygı gösterilmesi şartıyla Washington'la doğrudan diyalog yürütmeye hazır olduğunu belirtti.

"BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal etti"

Her yerde görüş farklılıklarının bulunduğuna İran'da farklı düzeylerde tartışmaların olduğuna işaret eden Zarif, bazı tarafların, nükleer anlaşmanın kötü olduğunu ve ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini savunurken, bazılarının ise anlaşmanın iyi olduğunu ve Washington'un anlaşmadan çekilerek kaybettiğini düşündüğünü belirtti.

Zarif, Washington yönetiminin anlaşmadan çekilerek, BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiğini ve ihlal etmeyenleri yaptırımlarla tehdit ettiğini savundu.

"Anlaşmaya bağlı kalacağız"

ABD'nin anlaşmadan çekildiğinde kendilerinin de çekilme hakkı olduğuna dikkati çeken Zarif, "Ancak çıkarımız olduğunu düşündüğümüz sürece anlaşmaya bağlı kalacağız." ifadesini kullandı.

Zarif, Yemen meselesine ilişkin de ABD'nin Yemen savaşındaki rolünü eleştirerek, "Yemen'i bombalayan uçaklar İran'a değil Suudi Arabistan ve BAE'ye ait. Bunlara havadan yakıt ikmali sağlayan da Amerikalılar." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'ın, "Katar ablukasında ve gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde oynadığı role ve uygulamalarına" işaret eden Zarif, Riyad yönetiminin İran'la gerginliğin artmasını kendi çıkarına görmesinden esef duyduklarını ifade etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 16:15
  1. İran
  2. ABD

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