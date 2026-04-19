İran-ABD derken kuzey tekrar karıştı: Ukrayna'dan Rus filosuna saldırı!
Ukrayna, Kırım'da Rus Karadeniz Donanması'na ait 3 savaş gemisine düzenlenen saldırılarda gemilerin hasar gördüğünü açıkladı.
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Kırım'da Rus ordusuna ait farklı hedeflere saldırılar düzenlendiğini açıkladı.
Saldırılar sonucu Rus donanmasına ait "Yamal" ile "Azov" isimli büyük çıkarma gemilerinde hasar oluştuğu iddia edilen açıklamada, zarar gören üçüncü geminin tipinin henüz netleştirilmediği kaydedildi.
Açıklamada, bölgede Rus ordusuna ait radar sistemi, yakıt depoları gibi lojistik merkezlere de saldırılar düzenlendiği ifade edildi.