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Aktüel

İran 30 yıl sonra dünyanın en yaşlı ülkesi olacak

Yeniakit Publisher
2020-06-10 13:42:59 -
İran 30 yıl sonra dünyanın en yaşlı ülkesi olacak

İSTANBUL (AA) - İran Sağlık Bakan Danışmanı Muhammed İsmail Ekberi, doğum oranındaki düşüş nedeniyle 30 yıl sonra dünyanın en yaşlı ülkesi olacaklarını söyledi.

İran medyasına göre, Ekberi, "Doğum sayısındaki düşüş nedeniyle ülke yaşlanma sürecine girmiş bulunuyor. Böyle giderse 30 yıl sonra dünyanın en yaşlı ülkesi olacağız." dedi.

Geçmiş 60 yıl içerisinde ülkesinin 10 yıl yaşlandığını belirten Ekberi, "Son 60 yılda ülkenin yaş ortalaması 20,2'den 30'a yükseldi. Yıldan yıla yaşlanma oranı artıyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Aileden Sorumlu Bakan Yardımcısı Seyyid Hamid Berekati, geçen ay yaptığı açıklamada, ülkedeki evlilik oranının son 10 yılda yüzde 40 azaldığını söylemişti.

İran nüfusunun 83 milyon 500 bin olduğu belirtiliyor.

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