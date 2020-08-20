  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İran, 190 bin uranyum ayrıştırma birimi üretmek için ilerleme kaydettiğini açıkladı
Aktüel

İran, 190 bin uranyum ayrıştırma birimi üretmek için ilerleme kaydettiğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 12:31:20 -
İran, 190 bin uranyum ayrıştırma birimi üretmek için ilerleme kaydettiğini açıkladı

ANKARA (AA) - İran Atom Enerjisi Kurumu, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in 190 bin uranyum ayrıştırma birimi (SWU) kapasitesine ulaşma talimatları doğrultusunda önemli adımlar atıldığını açıkladı.

İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin, nükleer anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle İran'a yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirecek mekanizmayı hayata geçirme çabalarına yanıt verildi.

Açıklamada, "(Yaptırımları) Tetikleme mekanizması etkinleştirilsin ya da mevcut durum devam etsin, İran Atom Enerjisi Kurumu 190 bin SWU kapasitesine ulaşmak için büyük adımlar atmıştır." denildi.

Hamaney, ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekilerek yaptırımları açıklamasından kısa süre sonra yaptığı açıklamada, "İran hem yaptırımları hem de nükleer faaliyetlerdeki sınırlamaları kabul etmeyecektir. İran Atom Enerjisi Kurumu hemen yarın nükleer anlaşma çerçevesinde 190 bin SWU üretmeye başlasın." diyerek talimat vermişti.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile 2015'te imzaladığı, "Kapsamlı Ortak Eylem Planı" olarak nükleer anlaşmada Tahran yönetimi, yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programında kısıtlamalara gitmişti.

ABD'nin 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları geri getirmesinin ardından Avrupa ülkelerinin anlaşma koruyacak adımları atmaması üzerine Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütlerini askıya aldığını açıklamıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bloomberg dünyaya duyurdu: Türkiye orada doğalgaz buldu
Dünya

Bloomberg dünyaya duyurdu: Türkiye orada doğalgaz buldu

ABD'li Bloomberg'in haberine göre Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz bulduğu öne sürüldü.
Başkan Erdoğan doğalgaz ya da petrol müjdesi mi verecek? AB'den jet açıklama
Gündem

Başkan Erdoğan doğalgaz ya da petrol müjdesi mi verecek? AB'den jet açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağı müjdenin petrol ya da doğal gaz olduğuna dair tahminler yürütülürken Avrupa Birliği'nd..
Türkiye’ye gücü yetmedi soydaşlarımızı hedef aldı
Gündem

Türkiye’ye gücü yetmedi soydaşlarımızı hedef aldı

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin karşısında duramayacağını anlayan Yunanistan provokatif eylemlerine devam ediyor. Çeşitli bahanelerle Türk okull..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı