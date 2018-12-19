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Irak'tan Suriye açıklaması: Salih gitmeyecek

Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Lokman Feyli, Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in Suriye'yi ziyaret edeceğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 15:03
Irak'tan Suriye açıklaması: Salih gitmeyecek

Irak Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in Suriye’yi ziyaret edeceği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Lokman Feyli yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in Suriye’yi ziyaret edeceği haberlerinin asılsız olduğunu belirterek "Bütün komşu ülkelerle iletişimdeyiz. Suriye ziyareti konusunda henüz hazırlık yapılmadı” şeklinde konuştu.

Ziyaret edeceğine dair söylentiler vardı

Irak basınında Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in Suriye’yi ziyaret edeceğine dair haberler yer almıştı.

Irak eski Cumhurbaşkanı partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) adayı olarak geçen Ekim ayında Cumhurbaşkanlığına seçilen Salih, Irak’a komşu bazı ülkeleri ziyaret etmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 15:03
  1. Irak
  2. Suriye

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