Irak'tan skandal Pençe-Kartal operasyonu açıklaması! Askerlerinizi geri çekin

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı bakanlığa çağıran Iran Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyonu protesto ederek Ankara'ya nota verdi.

Pençe Kartal operasyonu nedir ve nerede gerçekleşiyor?

Pençe Kartal operasyonu nedir ve nerede gerçekleşiyor? Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre 14 Haziran gecesi başlayan Pençe Kartal operasyonu, terör unsurlarının üs olarak kullandığı bölgeler için gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta merkezinden yürütülen operasyon hakkında sosyal medyadan 'Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor.' paylaşımını yapan Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kartal operasyonu hakkında detaylı bilgileri aktardı.

Pençe Kartal operasyonu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademisinin bulunduğu komuta merkezinden yürütülüyor. Gece saatlerinde pek çok F-16 uçağının havalanması ile başlayan Pençe Kartal operasyonu, sınır ötesinde bulunan terör unsurlarının yok edilmesi amacıyla gerçekleşiyor. Peki, Pençe Kartal operasyonu nedir ve nerede gerçekleşiyor? İşte, tüm o detaylar

Pençe operasyonu nedir?

Pençe Kartal operasyonu ile ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK tarafından son dönemde karakol ve üs bölgelerine yönelik taciz ve saldırı teşebbüslerinin arttığına dikkat çekerek hudutların korunması ve terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla meşru müdafaa hakkının kullanıldığını ifade etti.

Pençe operasyonu nerede gerçekleşiyor?

Pençe Kartal operasyonu çerçevesinde Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına hava harekatı icra edilmektedir.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında teröristlerce üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvaları tek tek vuruluyor.



Operasyonu Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nden sevk ve idare ediyor.