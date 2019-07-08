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Irak’tan PKK’ya karşı dev adım!

Şengallilerin evlerine dönmesi ve güvenliğinin sağlanması için PKK’nın Şengal’den çıkarılması gerektiğini belirten Irak Parlamentosu, Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı sıfatını da taşıyan Başbakan Adil Abdulmehdi’ye resmi yazı gönderdi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:55
Irak’tan PKK’ya karşı dev adım!

Irak Parlamentosu, Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı sıfatını da taşıyan Başbakan Adil Abdulmehdi'ye, PKK'nın Şengal'den çıkarılması için resmi yazı gönderdi.

Söz konusu yazıda, Şengallilerin evlerine dönmesi, halkın ve bölgenin güvenliğinin sağlanması için PKK'nın Şengal'den çıkarılması gerektiği belirtiliyor.

Irak Güvenlik ve Savunma Komisyonu Üyesi Kürt Parlamenter Nasir Herki, Şengal'de durumun normalleşmesi için PKK güçlerinin bölgeden çıkarılmasıyla ilgili Iraklı yetkililerin girişimde bulunduğunu söyledi.

Saldıracaklarını duyurmuşlardı

Şengal İlçe Meclisi Başkanı da Irak Parlamentosu'nun bildirisiyle ilgili, “Bölge halkı, PKK'nın varlığından dolayı evlerine dönemiyor” dedi.

Talebin, Şengal halkının istekleriyle uyuştuğunu ifade eden Şengal İlçe Meclisi Başkanı, “Hayatın normalleşmesi için PKK'nın Şengal'den çıkması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

PKK son haftalarda Kürdistan Bölgesi sınırları içerisinde kendisine bağlı başka bir silahlı milis grubu kurarak bu grubun bölgede silahlı saldırılar düzenleyeceğini duyurmuştu.

‘PKK'nın varlığı sorun’

Diğer yandan, 'Rojev' (Gündem) programına konuşan Ninova İl Meclisi Başkanı Seydo Çeto, PKK'nın yabancı bir güç olduğunu ve Şengal'den çıkması gerektiğini ifade etmişti.

PKK'nın Şengal'deki varlığının sorun olduğunu ve bu sorunu Bağdat hükümetinin çözmesi gerektiğini belirten Çeto, “Şengal'de bulunan PKK güçlerinin maaşlarını Bağdat hükümeti ödüyor. PKK yabancı bir güçtür ve Şengal'den çıkarılması gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:55
  1. Irak Parlamentosu
  2. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı sıfatını da taşıyan Başbakan Adil Abdulmehdi
  3. PKK
  4. Şengal
  5. Irak Güvenlik ve Savunma Komisyonu Üyesi Kürt Parlamenter Nasir Herki
  6. Ninova İl Meclisi Başkanı Seydo Çeto
  7. 'Rojev' (Gündem)

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