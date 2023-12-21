Irak'tan Gazze'ye büyük yardım! Refah Sınır kapısından geçecek...
Irak Kızılayı Gazze'ye ulaştırılmak üzere 10 milyon litre akaryakıtın yola çıktığını açıkladı.
Irak, Gazze Şeridi’ne akaryakıt yardımı için Mısır’a gemi gönderdi.
Irak Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Irak’ın Basra Limanı'ndan 10 milyon litre akaryakıt taşıyan geminin Filistin halkına yardım etmek amacıyla Süveyş Kanalı üzerinden Mısır’a gideceği ifade edildi.
Refah Sınır Kapısı'ndan geçecek!
Açıklamada, akaryakıtın Mısır Kızılayı tarafından Filistin Kızılayı’na teslim edilerek Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze Şeridi’ne ulaştırılacağı kaydedildi.