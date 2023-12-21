  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Deprem üstüne deprem! İP’te kazan fokur fokur kaynıyor

Bulgarlar duyurdu: Türkiye F-35, F-16 ve Eurofighter Typhoon defterini kapatıp o savaş uçağını alacak

Sosyal medyada tepki yağıyor! FOX'un İslam karşıtı dizisi için flaş karar

Bölgeden petrol fışkırıyor! Olay açıklama geldi: Bu beladan kurtulmak istiyoruz

ABD yine yapacağını! İnsansız hava aracı üretim ağına yaptırım kararı aldılar

6’lı masa içi boş kasaya döndü! Meral'e bir tokat da Ali'den

CHP’de ‘İmamoğlu’ isyanı! 'Partiyi uçuruma sürüklüyor'

Türkiye'nin yeni silahı TUNGA görücüye çıktı! Öyle özellikleri var ki dünya satın almak için kapımızda yatacak

Sır gibi saklanan silah ortaya çıktı! Düşmanı uyutacak, düşüncelerini kontrol edecek

Devrim gibi yenilik! Bakan Uraloğlu tek tek açıkladı: Yeni sistemle...
Gündem Irak'tan Gazze'ye büyük yardım! Refah Sınır kapısından geçecek...
Gündem

Irak'tan Gazze'ye büyük yardım! Refah Sınır kapısından geçecek...

Yeniakit Publisher
2023-12-21 20:23:00 -
Irak'tan Gazze'ye büyük yardım! Refah Sınır kapısından geçecek...

Irak Kızılayı Gazze'ye ulaştırılmak üzere 10 milyon litre akaryakıtın yola çıktığını açıkladı.

Irak, Gazze Şeridi’ne akaryakıt yardımı için Mısır’a gemi gönderdi.

Irak Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Irak’ın Basra Limanı'ndan 10 milyon litre akaryakıt taşıyan geminin Filistin halkına yardım etmek amacıyla Süveyş Kanalı üzerinden Mısır’a gideceği ifade edildi.

Refah Sınır Kapısı'ndan geçecek!

Açıklamada, akaryakıtın Mısır Kızılayı tarafından Filistin Kızılayı’na teslim edilerek Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze Şeridi’ne ulaştırılacağı kaydedildi.

İsrail ile GKRY arasında 'Gazze' toplantısı!
İsrail ile GKRY arasında 'Gazze' toplantısı!

Gündem

İsrail ile GKRY arasında 'Gazze' toplantısı!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze'de insanlık dışı olay! İsrail bunu da yaptı
Gazze'de insanlık dışı olay! İsrail bunu da yaptı

Gündem

Gazze'de insanlık dışı olay! İsrail bunu da yaptı

Saldırıdan kurtulan Gazzeli kadın böyle haykırdı! 'Ey dünya neredesiniz?'
Saldırıdan kurtulan Gazzeli kadın böyle haykırdı! 'Ey dünya neredesiniz?'

Sosyal Medya

Saldırıdan kurtulan Gazzeli kadın böyle haykırdı! 'Ey dünya neredesiniz?'

Gazze'de insanlık yerin dibine battı! Eşleri ve çocuklarının önünde kurşuna dizdiler!
Gazze'de insanlık yerin dibine battı! Eşleri ve çocuklarının önünde kurşuna dizdiler!

Gündem

Gazze'de insanlık yerin dibine battı! Eşleri ve çocuklarının önünde kurşuna dizdiler!

DSÖ Genel Direktörü açıkladı! Gazze'de sağlık sistemi çöktü...
DSÖ Genel Direktörü açıkladı! Gazze'de sağlık sistemi çöktü...

Gündem

DSÖ Genel Direktörü açıkladı! Gazze'de sağlık sistemi çöktü...

Gazze için ateşkes müzakereleri sürüyor! Heniyye Mısır'da arabulucularla görüşüyor...
Gazze için ateşkes müzakereleri sürüyor! Heniyye Mısır'da arabulucularla görüşüyor...

Gündem

Gazze için ateşkes müzakereleri sürüyor! Heniyye Mısır'da arabulucularla görüşüyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23