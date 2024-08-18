Irak’tan çok sayıda H225M Çok Rollü Helikopter siparişi... Hükümetin gündemi özel savaş politikaları

Irak, ABD askerlerinin ülkeden çekilmesiyle ortaya çıkacak potansiyel kapasite boşluğunu doldurmak üzere Airbus’tan belirsiz sayıda H225M çok rollü helikopter sipariş etti.

ABD askerleri konusu devletin özel politikalarının hedefi haline gelmiş durumda.

Ortak Operasyonlar Komutanlığı sözcüsü Tümgeneral Tahseen Al-Khafaji bir televizyon röportajında Bağdat’ın Fransa ile resmi olarak bir tedarik sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

Al-Khafaji bu alımın Irak’ın hava gücünü arttırmayı hedefleyen tüm operasyon bölgelerini kapsayacak bir hava kuvvetleri filosu için yapıldığını belirtti. Kaç adet araç siparişi verildiğine dair bir aynrıntı ise verilmedi.

Eskiden Eurocopter EC725 Caracal olarak bilinen H225M, askeri güçlerin “ihtiyaç duyulan her yerde ve her zaman” konuşlanmasını sağlamak üzere tasarlandı.

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Araç; saatte maksimum 324 kilometre hıza, saniyede 3,6 metre tırmanma hızına ve 1.482 kilometre operasyonel menzile sahiptir.

Helikopter taktik taşımacılığın yanı sıra özel operasyonları, muharebe arama ve kurtarmayı ve tıbbi tahliyeyi destekleyebilir.

ABD Askerlerinin geri çekilmesi bekleniyor!

Bu yılın başlarında Irak Başbakanı Muhammed Şii el-Sudani, ülkedeki yabancı askerlerin derhal ülkeyi terk etmesini talep etti.

Sudani, uluslararası koalisyonun sona ermesinin “Irak’ın güvenlik ve istikrarı için” ve Irak ile koalisyon ülkeleri arasındaki yapıcı ikili ilişkilerin korunması için bir gereklilik olduğunu söyledi.

Amerikan askerleri çekildikten sonra Irak’ın ülkedeki terörle kendi başına mücadele etmesi bekleniyor. (M5)