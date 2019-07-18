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Irak'tan Başkan Erdoğan'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Erbil'de şehit edilen başkonsolosluk görevlisi diplomat için taziye dileklerini iletti.

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:23
Irak'tan Başkan Erdoğan'a taziye telefonu

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de şehit edilen başkonsolosluk görevlisi diplomat için taziyede bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak Cumhurbaşkanı Salih, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de dün düzenlenen saldırıda şehit edilen Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat için taziyelerini iletti.

Erdoğan ile Salih arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel konular da ele alındı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:23
  1. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

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