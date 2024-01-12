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Gündem Irak'tan acı haber! Şehitlerimiz ve yaralı askerlerimiz var
Gündem

Irak'tan acı haber! Şehitlerimiz ve yaralı askerlerimiz var

Yeniakit Publisher
2024-01-12 22:09:00 -
Irak'tan acı haber! Şehitlerimiz ve yaralı askerlerimiz var

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen operasyon sırasında 5 askerimiz şehit olurken 8 askerimiz de yaralandı.

Türkiye'nin terörle mücadelesi yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de devam ediyor.

Bu kritik mücadelede acı haberler de geliyor.

Teröristler Metina'da üs bölgelerine saldırdı

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesindeki üs noktalarına PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucunda 5 askerin şehit olduğunu duyurdu.

5 asker şehit, 3 ağır 8 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.
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En az 12 terörist öldürüldü

Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.

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