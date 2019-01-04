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Irak'tan acı haber! Şehidimiz var

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen operasyonlar sırasında meydana gelen silah kazasındaPiyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen şehit oldu.

04 Ocak 2019 Cuma 19:28
Irak'tan acı haber! Şehidimiz var

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam operasyonlarda meydana gelen silah kazasında Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen (22) şehit oldu.

Hakurk'taki Daylatepe Üs Bölgesi'nde terör örgütlerine yönelik sürdürülen opersyonlar sırasında, bu sabah saat 07.00 sıralarında silah kazası meydana geldi. Olayda Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen şehit oldu. Sinop nüfusuna kayıtlı Şehit Mahmut Mücahit Ülgen'in acı haberi, İstanbul'da oturan babası Hüseyin ve annesi Kamer Ülgen'e askeri yetkililerce verildi. Acı haberle yasa boğulan ailenin evine Türk bayrakları asıldı.

İstanbul'da toprağa verilecek

Irak'tan getirilecek Şehit Ülgen'in cenazesinin yarın ikindi vakti İstanbul'un Pendik ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Kurfalı Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi.

MSB'dan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan da olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden operasyonlarda meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 19:28
  1. Sinop
  2. İstanbul
  3. Irak
  4. TSK

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